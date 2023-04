Die Bezirksalm sperrt wieder auf

Das Brodeln der Gerüchteküche war unüberhörbar. Vom Ende einer Liesinger Tradition war die Rede. Doch nichts wird so heiß gegessen, wie gekocht. Und somit eine gute Nachricht. Anfang Mai öffnet die Bezirksalm wieder ihre Pforten.

Die Bezirksalm in Liesing erzählt die kulinarische Geschichte der Österreichischen Hausmannskost und vereint Alt-Wiener-Tradition mit Moderne seit 1938 im „Dorf“ von Atzgersdorf. Der Urgroßvater hat in der Brunnerstrasse im Heimathaus, in Atzgersdorf das „Grätzl“ mit frischen Hasenfleisch beliefert. Zusätzlich sorgte die Oma mit regionalen Produkten als Greissler für das Wohl im Dorf.