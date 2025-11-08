Drei Darstellerinnen, eine Legende

Besonderes Highlight: Gleich drei Musical-Stars verkörpern Cher in verschiedenen Lebensabschnitten.

Sophie Berner („Moulin Rouge! Das Musical“) glänzt als „Star Cher“, wie wir sie heute kennen.

Hannah Leser („Mary Poppins“) verkörpert die „Lady Cher“ der 1970er Jahre, mitten im Glamour von Hollywood.

Pamina Lenn („Wicked“) entführt das Publikum als „Babe Cher“ in die Anfänge der 1960er Jahre, als Cher gemeinsam mit Sonny weltbekannt wurde

Im Musical erleben die Zuschauer die Höhen und Tiefen eines einzigartigen Lebenswegs – von frühen Erfolgen über private Krisen bis hin zu triumphalen Comebacks.

35 Hits, Glamour und Original-Kostüme

„DIE CHER SHOW“ verspricht ein Spektakel, das so bunt und leidenschaftlich ist wie Cher selbst. 35 unvergessliche Songs – darunter Mega-Hits wie Believe, If I Could Turn Back Time und Strong Enough – bilden den Soundtrack des Abends. Für die atemberaubenden Bühnenoutfits sorgt kein Geringerer als Emmy-Preisträger Bob Mackie, der seit Jahrzehnten für Chers ikonische Looks verantwortlich ist

Das Besondere: Durch das Konzept „Drei Chers – drei Lebensphasen“ erleben die Fans die Pop-Ikone so nah wie nie zuvor.

Tournee durch Österreich und Deutschland

Nach der Premiere in Wien startet die große Tournee:

Wien – 18.12. bis 23.12.2025, Stadthalle F

Linz – 26.12. bis 28.12.2025, TipsArena

Graz – 31.12.2025 bis 04.01.2026, Helmut List Halle

Danach folgen u. a. Stationen in Nürnberg, Köln, Hamburg, München und Berlin

Tickets sind bereits unter www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Gewinnspiel: 3×2 Tickets für die Premiere in Wien

Zur Feier der Europa-Premiere verlost das Wiener Bezirksblatt 3×2 Tickets für die Vorstellung am 18. Dezember 2025 in der Wiener Stadthalle.