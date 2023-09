Die Dreizehner feiern ihr 110-jähriges Jubiläum

Mit einem Dreitages-Fest wird am Kinkplatz, der Heimstätte des Stadtliga-Klubs Austria 13, das 110-jährige Bestehen gefeiert. Neben dem Fußballspielen natürlich.

Auch wenn der Saisonstart des amtierenden Cupsiegers holprig verlaufen ist, wird von 8. bis 10. September kräftig gefeiert. Denn der Fußballklub Austria XIII feiert sein 110-jähriges ­Bestehen. Was einst mit einer schiefen Wiese begann, ist seit Jahren ein sportlicher Fixpunkt für Groß und Klein in Penzing.

Live-Musik & kicken

Eröffnet wird das Drei-Tage-Fest am Freitag-Abend von Bezirkschefin Michaela Schüchner unter dem Motto „Fete Rouge“ und mit Live-Musik. Am Samstag steigt um 16 Uhr das schwierige Stadtliga-Spiel gegen Stadlau, ehe eine blau-gelbe Party mit Vereinspräsidentin Andrea Kalchbrenner angesagt ist. Der Sonntag klingt traditionell mit einem Frühschoppen und Nachwuchsspielen aus. Nach zwei Abstiegen spielt der Nachwuchs nunmehr in der dritt­klassigen B-Liga, will aber ­unbedingt wieder hinauf.

Der Eintritt auf den Austria-XIII-Platz ist frei, Tischreservierungen sind unter 0664/28 03 905 zu empfehlen.