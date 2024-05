Jeder zweite Gastronom will Fußball-EM live übertragen

Der Countdown zur EM in Deutschland läuft. Bevor ab 14. Juni täglich dem runden Leder nachgelaufen wird, haben sich die Gastronomen der Stadt vorbereitet. Jedes zweite Lokal will direkt übertragen!

Es prickelt bei den Wiener Fußballfans: In drei Wochen wird die EM angepfiffen. Ein Erlebnis nicht nur in den eigenen vier Wänden und den großen Public-Viewing-Bereichen (Rathausplatz, Prater/Kaiserwiese), sondern auch in vielen Lokalen. Rund die Hälfte will die Spiele direkt zeigen, so eine aktuelle Umfrage der Wirtschaftskammer. “Die Bedingungen, um die Spiele übertragen zu können, sind heuer sehr entgegenkommend für die Lokalbetreiber. Deshalb wollen viele die Chance nützen“, sieht Gastro-Obmann Peter Dobcak.

35 % fix, 20 % wahrscheinlich

Die exakten Umfragezahlen: 35 % werden die EM fix übertragen, 20 % meinen “wahrscheinlich”. Dobcak: „Das ist natürlich auch dem gestiegenen Interesse geschuldet, das durch die Qualifikation unseres Nationalteams entstanden ist. Die Gastronomen wollen die Euphorie nützen und den Fans einen Platz bieten, um die Matches unter Gleichgesinnten zu verfolgen.” Wobei sich mehr als die Hälfte zum ersten Mal auf das Abenteuer eines Viewings einlässt. „Nur 45 % derer, die heuer übertragen wollen, haben es bereits getan. Für 55 % ist es das erste Mal!”

Eigene Events sind möglich

Ganz unterschiedlich werden die Viewings selbst aussehen: Sie beginnen vom Live-Bild auf dem Fernseher im Gastraum über eigene Übertragungsräume bis hin zu größeren EM-Events. Dazu zählen etwa ein Schnecken-Fußballevent (http://gugumuck.at), das Viewing am Sandstrand am Donaukanal (http://strandbar-hermann.at) oder auch Musikbegleitung im Gürtelbogen (http://chelsea.co.at).