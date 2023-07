Die Missen und Mister auf der MQ Vienna Fashion Week

Die MQ VIENNA FASHION WEEK.23, eine der bedeutendsten Modewochen in Österreich, verspricht auch in diesem Jahr wieder ein Highlight der Modebranche zu werden.

Nach der aufregenden Persönlichkeitswahl von Miss und Mister Austria in Wien steht den jungen Gewinnerinnen und Gewinnern eine neue Herausforderung bevor – die Präsentation der angesagten Labels LYVEM und VERDANDY.

„Wir freuen uns schon sehr auf diese Show“, so die Co-Organisatorinnen Elvyra Geyer und Zigi Mueller-Matyas, „wir haben den Prozess der Auswahl der diesjährigen Wahl von Anfang an begleitet und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefallen uns gut.“

Mission Austria auf dem Laufsteg

Unter der Leitung von Kerstin Rigger und dem engagierten Team von MISSION AUSTRIA, einem Projekt, das sich der Förderung aufstrebender Talente in der Modeindustrie verschrieben hat, wird eine unvergessliche Show am Dienstag, den 12. September um 20.00 Uhr auf der MQ VIENNA FASHIONWEEK.23 inszeniert.

Mission Austria Mastermind und Inhaberin Kerstin Rigger kann es kaum erwarten: „Einige der Missen und Mister möchten ja als Model arbeiten, hier können sie nun live erleben, was das bedeutet und wie es ist, sich vor einem großen Publikum zu präsentieren. Aber eines möchten wir natürlich nicht vergessen, es soll jede Menge Spaß machen! Diese Show ist ein Teil ihres Gewinnes für die hart erkämpften Titel der sicherlich nachhaltige Erinnerungen schafft.“

Auf der Show unter anderem zu sehen sein werden: – Miss Austria 2023 Valentina Bleckenwegner

– Mister Austria 2023, Alexander Höfler

– Vize Miss & Mister Sandra Bleidt und Marco Art

– Drittplatzierten Patricia Tomek und Alois Eder

– Miss & Mister Austria 2021 Linda Lawal und Roman Schindler

LYVEM und VERDANDY

Die beiden exklusiven Labels LYVEM und VERDANDY, die bereits für ihre innovativen Designs und hochwertigen Kollektionen, aber vor allem auch für ihre Nachhaltigkeit und faire Produktion bekannt sind, haben die Ehre, von den frisch gekürten Missen und Mister Austria präsentiert zu werden. Dies ist eine aufregende Gelegenheit für die Models, sich nicht nur als Schönheitsköniginnen und -könige zu präsentieren, sondern auch als Modeikonen und Botschafterinnen und Botschafter für die österreichische Fashion-Szene.

By the way, Manuel Rauner, der Designer von VERDANDY war 2001 einmal selbst Mister Austria und sieht einem Treffen sich next generation an Missen und Mistern mit Spannung entgegen!

Jetzt Tickets sichern unter www.mqvfw.com/tickets