Die Nachbarschaft aktiv mitgestalten!

Das neue Handbuch der Gebietsbetreuung mit dem Namen „Do It Together Stadt – Edition 1150 Reindorf und Sechshaus“ steht in den Startlöchern.

Ab ­sofort kann der Ratgeber für mehr Mitgestaltung im Grätzel gratis herunter­geladen ­werden (www.­gbstern.at/doittogether), ab 19. April ist das Buch gratis abholbar. Wo? Im GB*-Stadtteilbüro in der Sechshauser Straße 23 im 15. Bezirk.

Gut vernetzt

Das Handbuch zeigt Beispiele gelungener Nachbarschafts­initiativen, gibt praktische Anleitungen und handfeste Tipps für Bewohner. „Viele Menschen begeistern uns täglich aufs Neue mit ihren Ideen und ­Aktionen für eine lebenswerte ­Wohnumgebung. Unsere Teams haben immer ein offenes Ohr und sind gut vernetzt“, betont der GB*-Projektleiter Daniel Dutkowski. „Jede und jeder Einzelne kann beitragen, das eigene Grätzel noch lebens- und liebenswerter zu machen“, ist Stadträtin Gaál überzeugt.