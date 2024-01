Vegane Genussreise führt jetzt zum Schottentor

Ganz Wien feiert den „Veganuary“: Eine geschmackvolle Genussreise mit rein veganen Genusshighlights wartet dabei am 25. Jänner im INTERSPAR am Schottentor

Am Donnerstag, dem 25. Jänner, findet im INTERSPAR am Schottentor von 16 bis 20 Uhr die erste Genussreise des Jahres statt. Passend zum „Veganuary“ – einer weltweiten Bewegung, die Menschen dazu ermutigt, sich im Januar bewusst pflanzlich zu ernähren – stehen hier vegane Produkte zum Entdecken und Genießen in den Mittelpunkt. Wer Lust hat, seinen kulinarischen Horizont zu erweitern und einige der Lieferanten persönlich kennenzulernen, sollte sich diese Genussreise nicht entgehen lassen.

An insgesamt 15 Genussstationen werden köstliche süße wie pikante, kalte und warme vegane Genusshighlights im Tausch gegen Genussgulden angeboten. Die Genussgulden, das offizielle Zahlungsmittel bei den Genussreisen, sind am Tag der Genussreise bereits ab 7:30 Uhr an der Rezeption im Foyer erhältlich.

Pflanzlicher Genuss für jeden Gusto

INTERSPAR lädt mit der veganen Genussreise im Haus am Schottentor dazu ein, neue pflanzliche Produkte, wie zum Beispiel veganes Faschiertes von TANN oder Kimchi Balls von Moser Wurst, zu entdecken und die teilnehmenden Hersteller sowie deren Produkte kennenzulernen. Zum Start der Genussreise erhalten alle Kundinnen und Kunden, die am 25. Jänner in die Filiale am Schottentor kommen, einen erfrischend belebenden Aperitif von Captain Kombucha. Weiter geht es mit einer levantinischen Köstlichkeit in Form eines „Jerusalem-Tellers“ von NENI in der Market Kitchen und veganem Lachs von Revo Foods. Käseliebhaber haben an der Genussstation von Mondarella die Qual der Wahl: Präsentiert und zum Verkosten bereitgestellt werden vegane Camembert-, Grillkäse- und Parmesan-Alternativen.

In der Backstube können Feinschmecker sowohl Schwarzbrot mit veganem Aufstrich vom Schwarzen Kameel als auch ein veganes Cookie probieren. Freunde der asiatischen Küche, die schon immer einmal pikantes sowie süßes, veganes Sushi ausprobieren wollten, sind bei EatHappy genau richtig. Das frischzubereitete Sushi macht nicht nur optisch etwas her, es schmeckt auch einfach köstlich! Das gilt auch für die veganen Ravioli von La Pasteria. Diese werden von Hand zubereitet und kreativ mit vielerlei Variationen gefüllt.

Eine weitere Genussstation befindet sich im angeschlossenen à la carte Restaurant „das Mezzanin“. Dort werden zweierlei Tempeh – die Familie Schnappinger in ihrer tempehmanufaktur in Günzach für SPAR Veggie produziert – in bester Bio-Qualität verköstigt. Wie die veganen Proteinquellen auch zu Hause abwechslungsreich zubereitet werden können, verraten die Mitarbeitenden vor Ort. Bei der Genussreise kommen auch Naschkatzen voll und ganz auf ihre Kosten: Die Schwestern und Gründerinnen von Veganista bringen vegane Eiscreme-Spezialitäten und Pralinen mit und bei Manner werden original Neapolitaner Schnitten verkostet.

Wer nach der ganzen Schlemmerei Kalorien verbrennen möchte, kann zu den Beats von DJ Duo FreakA & DJ Okim – die während der Genussreise von 16 bis 20 Uhr auflegen – das Tanzbein schwingen. Außerdem wird es kostenfreie, geführte Touren durch den INTERSPAR am Schottentor geben. Jeweils zur vollen Stunde (um 17.00, 18.00 und 19.00 Uhr) können interessierte Kunden in kleinen Gruppen mehr über die Entstehungsgeschichte und die architektonischen Besonderheiten der ehemaligen Bankenzentrale erfahren.

Die Eckdaten:

Wann: Donnerstag, 25. Jänner 2024, von 16 Uhr bis 20 Uhr

Wo: INTERSPAR am Schottentor, Schottengasse 6-8

Teilnehmer-Gebühr: 15 Euro für 10 Genussgulden / 10 Euro für 5 Genussgulden

Geführte Touren: Stündlich ab 17 Uhr bis 19 Uhr (Dauer ca. 30 Minuten)

Die Genussgulden können am 25.01. 2024 ab 7:30 Uhr an der Rezeption im INTERSPAR am Schottentor erworben werden.