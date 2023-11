Die schönsten Eislaufplätze in ganz Niederösterreich

Kunstvolle Schwünge, rasante Wettläufe oder lustige Figuren am Eis? Das Gleiten und Spielen auf Kufen macht Spaß und hält fit, und kaum ein Wintersport ist mit so wenig Aufwand zu betreiben wie das Eislaufen. Auch Eisstock-Schießen wird immer beliebter. In Niederösterreich gibt es für beides viele Möglichkeiten.

Wenn die Temperaturen fallen und die Tage kürzer werden, öffnen die Eislaufplätze ihre Tore. Eislaufen fördert Kondition und Beweglichkeit, Sport an der frischen Luft ist gesund, es macht vor allem aber Spaß – nach den Hausaufgaben genauso wie nach einem langen Bürotag, allein, mit den Kindern oder in einer großen Schar von Freundinnen und Freunden. Auch das Eisstock-Schießen wird wieder beliebt. Diese ruhigere (Mannschafts-)Sportart erfordert Koordination und Präzision und eignet sich auch für Firmenfeiern, Teambuilding-Maßnahmen oder Vereine.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erklärt: „Viele Erwachsene verbinden schöne Kindheitserinnerungen mit dem Eislaufen, und oft werden die Eislaufschuhe dann wieder hervorgeholt, wenn die eigenen Kinder mit diesem Wintersport beginnen. Und es macht immer noch genauso viel Spaß wie damals! In Niederösterreich gibt es in allen Regionen einen Eislaufplatz ganz in der Nähe – am schönsten ist es in herrlicher Winterlandschaft, bei frischer Luft und Sonnenschein, wetterunabhängig ist es in der Halle möglich. Jedenfalls ist kaum ein anderer Wintersport mit so wenig Aufwand und Budget möglich wie das Eislaufen.“

Die schönsten Eislaufplätze Niederösterreichs

Region Wienerwald:

Kunst-Eislaufplätze, leicht erreichbar und teilweise auch überdacht gibt es in Mödling, Traiskirchen, Perchtoldsdorf, Altlengbach und Klosterneuburg.

Wiener Alpen

Frostiges Wintervergnügen im „Paradies der Blicke“ der Wiener Alpen versprechen z.B. die Eislaufplätze in Wiener Neustadt, Markt Piesting oder Gloggnitz. In Kirchschlag in der Buckligen Welt verschönern der Blick auf die Burg und den weihnachtlich beleuchteten Hauptplatz das Sporterlebnis zusätzlich.

Weinviertel

Auch im Weinviertel gibt es zahlreiche schöne (Kunst-)Eislaufplätze, den Eiszauber in Mistelbach zum Beispiel, aber auch in Retz, Wolkersdorf, Stockerau, Hollabrunn, Sitzendorf a.d. Schmida oder Matzen.

Waldviertel

Bei den richtigen Temperaturen auf wunderschönen Natur-Eislaufplätzen, im restlichen Winter ist Eislaufen auch auf Kunst-Eisbahnen möglich: in Zwettl, Gars am Kamp, Gutenbrunn oder Bad Traunstein beispielsweise. Ob am Natureis oder beim Kunst-Eislaufplatz: Immer beliebter wird auch das Eis-Stockschießen, hier werden zu bestimmten Zeiten die Bahnen dafür reserviert.

Mostviertel

In der Landeshauptstadt St. Pölten kann man im Sportzentrum Niederösterreich oder in der Eislaufhalle der Naturfreunde Eislaufen. Geöffnet haben auch die Eislaufplätze von Amstetten, Herzogenburg, Waidhofen an der Ybbs und Leonhofen. Bei manchen Eislaufplätzen gibt es einmal die Woche eigene Zeiten für das Eis-Stockschießen, in Waidhofen zusätzlich zweimal die Woche Eis-Tanzen und jeden Samstagabend eine Eis-Disco.

Region Donau

Schöne Eislaufplätze gibt es z.B. in Krems, Melk, Schwechat, Stockerau oder Tulln. Vielerorts finden Eislaufkurse für Kinder und Erwachsene statt, in Krems wird jeden zweiten Samstag kostenloses Kinder-Eislaufen angeboten. Sogar das ganze Jahr über ist Eislaufen in Bruck an der Leitha möglich, einer modernen Eishalle mit Eislaufsimulator Skatemill vor allem für Eishockey.

„Eisige“ Schönheiten im Winter



Lust auf Eis, aber kein Bedarf an riskanten Schwüngen auf ebendiesem? Wer die zauberhafte Winterlandschaft einfach nur ganz entspannt genießen will, findet in Niederösterreich ebenfalls reizvolle Urlaubs- und Ausflugsziele. Besonders schöne Wanderwege und Eindrücke wie in einer Märchenwelt versprechen bei der richtigen Witterung Wanderungen an zugefrorenen Seen, zu bizarr vereisten Wasserfällen und an einsamen Flussufern.

Informationen und Tipps für die schönsten „gefrorenen“ Ausflugsziele auf

