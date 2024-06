Sommerabende mit Artisten, Tieren, Attraktionen

Spektakuläre Artisten, zahlreiche Musik-Acts und kulinarische Köstlichkeiten: Passend zum Sommerwetter starten wieder die Tierischen Sommerabende im Tiergarten Schönbrunn.

An vier aufeinanderfolgenden Abenden im Juni und Juli verwandelt sich der Zoo in eine Bühne für Künstler und Musiker inmitten von Tieren aus aller Welt. „Die Tierischen Sommerabende sind ein außergewöhnliches Sommererlebnis für Jung und Alt. Der Tiergarten hat seine Pforten bis 21 Uhr geöffnet. So können die Besucher Tiere wie die Arktischen Wölfe oder die beiden Zebra-Fohlen in den Abendstunden erleben, sich beim Artenschutz-Corner über unsere Schutzprojekte in der Wildbahn informieren und gleichzeitig ein Programm voller Highlights genießen“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Vielfältiges Programm

Vor allem die farbenfrohen Walking-Acts wie Stelzengeher und Künstler in barocken Tierkostümen werden für Staunen sorgen. Vor der Löwen-Anlage wird eine Trapezkünstlerin eine mitreißende Show präsentieren. Am 28. Juni gibt es ein China-Spezial. Hier wird sogar ein traditioneller Löwen- und Drachentanz gezeigt.

Die Gastro-Outlets bieten ab 17 Uhr ein Spezialangebot: von Streetfood über Grillspezialitäten bis hin zu Würstelvariationen. Auch bei der Musik kommt jeder auf seine Kosten: Die Musiker des Schloss Schönbrunn Orchesters treten beim Kaiserpavillon auf, Austropop-Fans sind im Gasthaus Tirolergarten an der richtigen Adresse und der DJ von Radio Superfly sorgt für chillige Beats am Regenwaldhausplatz. Das Marionettentheater Schönbrunn führt in der Tiergarten ORANG.erie sein „Katzen-Duett“ auf.

Fit für Fußball-Fans

Für alle Fußballbegeisterten: Das Spiel Österreich – Polen am 21. Juni und das EM-Viertelfinale am 5. Juli werden im Rahmen der Tierischen Sommerabende in der Tiergarten ORANG.erie und im Gasthaus Tirolergarten jeweils ab 18 Uhr live übertragen!

Infos zu den Tierischen Sommerabenden:

Termine: 21. Juni, 28. Juni, 5. Juli, 12. Juli, (Rahmenprogramm: 17 bis 21 Uhr, letzter Einlass: 20 Uhr)

Ticketpreis: € 27,- Erwachsene, € 15,50 Kinder und Jugendliche

Für die Tierischen Sommerabende gilt das reguläre Tagesticket oder die Jahreskarte.

Tageskarten für den Tiergarten gibt es an den Kassen und online unter https://www.imperialtickets.com/tiergarten-schoenbrunn/tiergarten-schoenbrunn-eintrittskarte/63.