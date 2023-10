Die Trüffelsaison startet wieder im VIENNABallhaus

Bereits zum fünften Mal lädt Hannah Neunteufel und ihr Team am 4. und 5. November zu TARTUFO TOTALE in das Trüffel-Universum ins VIENNABallhaus.

Der TARTUFO TOTALE ist heuer kalendarisch nach hinten gerutscht, auf Anfang November! Der Grund ist einfach: Die September und Oktober sind nicht mehr kühl und feucht genug, so dass die göttliche Trüffel unterm Laub sprießen möchte. Trüffel will Kühle und Feuchtigkeit um zu wachsen. Also passt das Team rund um Hannah Neunteufel den Start der Trüffelsaison dem Wetter an.

Zum heiß ersehnten Auftakt der weißen Trüffel, dem Tuber magnatum, bietet das VIENNABallhaus auch heuer wieder alles von ausgesuchten Delikatessen, tollen Produzenten, trüffeligen Schmankerl bis hin zu Trüffelbäumchen (mit Trüffel-Sporen beimpfte Wurzeln) für den Garten!

Der herrliche Mix aus Gustieren, Kosten, Zuprosten, Tratschen, Verweilen und sich Verwöhnen, wird traditionell urgemütlich und stimmungsvoll mit Wiener Herzmusik, Weinbar und Trüffel-Cocktails abgerundet.

Trüffel mit Musikbegleitung

An beiden Tagen sorgt das Peter Havlicek Trio mit seinen virtuosen Kumpanen für Wiener Herzmusik: Die Besetzung vom Samstag: Nikolai Tunkowitsch – Violine; Joschi Schneeberger – Kontrabass; Peter Havlicek – Gitarre. Am Sonntag spielen: Bertl Mayer – Mundharmonika; Martin Spitzer – Gitarre; Peter Havlicek – Gitarre.

Das Trüffeluniversum für Feinschmecker, Genussmenschen und Maniacs formidablen Geschmacks. Gemütlich, stimmungsvoll und gediegen. Das Willkommens-Achterl oder ein Glas Sprudel für € 2,- Obolus pro Person öffnet den Weg ins Trüffel-Halligalli. Die Besucher erwarten natürlich wieder kulinarische Überraschungen. Ausgesuchte edle Tropfen gibt es zu verkosten, zu trinken und zu kaufen, jede einzelne Flasche handverlesen. Und die Fischbar kredenzt trüffelige Bomben-Mixtures von und mit Barchef Daniel Flores.

Die Teilnehmer :

Cibus Italy http://cibusitaly.it

Der gute Fang https://dergutefang.at

Fischbar https://fischbar.at

Hannahs Plan https://www.hannahs.at

Jumi Käse Wien https://www.jumi.wien/

Trüffelhang https://www.trueffelhang.at

Thum Schinken https://www.thum-schinken.at

Vroni’s Cakes https://www.vroniscakes.at

Weinhandel Wien https://weinhandelwien.at

Die Hardfacts:

Was: Tartufo Totale 2023

Wo: VIENNABallhaus, 1090 Wien, Berggasse 5

Wann: Samstag, 4.11.2024

Sonntag, 5.11.2024

Door open: 11:00

Eintritt: € 2,- | 1 Glaser Wein/Sprudel gratis für alle Besucher

Web: https://viennaballhaus.com

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/284262504397713