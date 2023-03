Die VHS hilft helfen: „Kauf ein, gib es rein“

Gemeinsam können wir Großes bewirken und ­einander unterstützen! Ein kleiner Schritt dorthin führt in den 1. Stock der VHS Meidling, (Längenfeldgasse 13–15). Hier steht jetzt das Samariterwagerl – und je schneller es ­gefüllt ist, desto eher können ­armutsgefährdete Menschen in Wohnungsloseneinrichtungen und Sozialmärkten unterstützt werden. „In Meidling halten wir zusammen“, sind Inge Zankl, Vorsitzende des Fördervereins, Direktor Walter Schuster und Georg Jelenko vom Samariterbund überzeugt.

Das Samariterwagerl

So funktioniert es: Einfach beim nächsten Einkauf in einem der Geschäfte und Supermärkte in der Nähe zum Beispiel noch ein Duschgel oder eine Packung Nudeln mehr einkaufen und dann in das Samariterwagerl geben. Gebraucht werden vor allem alle Arten von haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikel und Artikel für Kleinkinder. Weitere Aktionen des Sama­riterbunds sind bereits in Planung. Informationen unter: www.vhs.at/meidling