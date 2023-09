Die Wiedner Hauptstraße wird klimafit

Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ werden in ganz Wien zahlreiche Plätze und Straßenzüge umgestaltet. So auch die Wiedner Hauptstraße im rund 1,2 km langen Abschnitt zwischen Karlsplatz und Trappelgasse. Ausgangspunkt für die Umgestaltungsmaßnahmen sind notwendige Gleisarbeiten der Wiener Linien im kommenden Jahr. Diese werden genützt, um die Straße im Herzen des 4. Bezirks klimafit umzugestalten.

Geplant sind ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg, mehr Platz für das zu-Fuß-gehen, neue Bäume und Grünflächen und Verkehrsberuhigung. Mobilitätsstadträtin Ulli Sima hat die Pläne dafür gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl vorgestellt. Geplanter Start für die Neugestaltung ist im März 2024, bis Ende nächsten Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und die Wiedner Hauptstraße in neuem Glanz erstrahlen.

Umbauarbeiten starten im März 2024

Getauscht werden die Gleise für die Linien 1, 62 und die Badner Bahn. „Es zeugt von der guten Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den Wiener Linien, dass aufgrund der notwendigen Modernisierungsarbeiten im Gleisnetz auch gleich Umbau- und Attraktivierungsmaßnahmen im Straßenraum durchgeführt werden“, so Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien. Die Arbeiten der Wiener Linien und die Umgestaltung der Straßenoberfläche starten im März 2024.

Wasserwerke und Wiener Netze arbeiten bereits

Die Bauarbeiten anderer Dienststellen laufen bereits auf Hochtouren. Seit Juni arbeiten bereits die Wasserwerke, die Wiener Netze führen Arbeiten im Gehsteigbereich durch und verlegen neue Stromkabel im Auftrag der Wiener Linien. Sämtliche Einbautenarbeiten sind voraussichtlich bis Ende dieses Jahres abgeschlossen. Über den genauen Bauablauf der Umgestaltung wird Anfang nächsten Jahres im Detail informiert. Mit der Fertigstellung des Gesamtprojektes der klimafitten Wiedner Hauptstraße wird Ende 2024 gerechnet.

Radweg zwischen Innenstadt und Margareten

Der Straßenraum wird künftig so aufgeteilt, dass ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg Platz findet. Ein solcher Radweg ermöglicht es auch, mit Kindern unterwegs zu sein. Konkret verläuft der neue Zwei-Richtungs-Radweg zwischen Karlsplatz, beginnend auf Höhe TU Freihaus, und Johann-Strauß-Gasse. Geführt wird er stadtauswärts gesehen auf der linken Seite der Wiedner Hauptstraße. Mit dieser Maßnahme wird eine über ein Kilometer große Lücke im Hauptradverkehrsnetz geschlossen. In Zukunft kann man über die Wiedner Hauptstraße durchgehend auf Radwegen zwischen Innenstadt und Margareten und in weiterer Folge Meidling unterwegs sein. Unter anderem entfällt der bisher nötige Umweg mit dem Fahrrad um die Paulanerkirche. Der neue Radweg in der Wiedner Hauptstraße ist außerdem gut an bestehende Radwege angebunden.

1.300 Quadratmeter neue Grünfläche

„Ich freue mich auf die Neugestaltung der Wiedner Hauptstraße, denn sie ist eine der Lebensadern des 4. Bezirks. Wie bei allen unseren Umgestaltungsprojekten sind Entsiegelung, neue Bäume, Begrünung und Wasserelemente zur Kühlung des Straßenzuges ganz zentrale Anliegen“, so Mobilitätsstadträtin Sima. Besonders liegt ihr daran, dass die alte Baumallee mit ihren 135 Bäumen bestehen bleibt und sogar noch elf neue Bäume gesetzt werden. Dazu wird es neue Sträucher und Gräserbeete geben. In Summe werden 1.300 m² Grünfläche neu geschaffen, 700 m² Pflasterflächen werden entsiegelt. Ein Bewässerungssystem mit Schwammstein und der Einsatz von Sprinklern für die neuen Grünflächen sorgen für eine gute Wasserversorgung der Bepflanzung. Ein fast 50 m langes Grüngleis zwischen Lambrechtgasse und Klagbaumgasse sowie begrünte Wartehäuschen gehören ebenfalls zum Konzept.