Wiener Stadtgärtner zeigten sich als wahre Gentlemen

Es gibt Geschichten, die das Leben so schön schreibt, dass man sie nur wiedergeben muss. Eine solche erlebten kürzlich die Senioren der Kursana Residenz in Meidling bei einem gemeinsamen Ausflug in den Wiener Volksgarten im 1. Bezirk. Die Wiener Stadtgärtner überraschten sie mit einer ganz besonders netten Geste.

Vor 200 Jahren wurde der Volksgarten zum ersten öffentlichen Park der Stadt Wien – bis heute hat die von Ludwig von Rémy entworfene Gartenanlage nichts von ihrer Strahlkraft verloren. Davon konnten sich auch Senioren der Kursana Residenz bei einem Ausflug kürzlich selbst überzeugen. Nachdem sie bereits auf der Hinfahrt entlang der Ringstraße zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie das Rathaus, Parlament oder die Museen am Maria-Theresien-Platz bewunderten, beeindruckten sie im Volksgarten vor allem der imposante Theseustempel, das Grillparzerdenkmal sowie die herrliche Rosenpracht – und die sollte noch eine besondere Rolle spielen.

Für uns soll`s Rosen regnen

Nach einer verdienten Stärkung mit (Eis-)Kaffee und Kuchen entdeckten die Ausflügler die Gärtner der Stadt Wien, die gerade dabei waren, Rosen zu schneiden. Die Bewohner waren von der Schönheit der Blumen so begeistert, dass die Gärtner ihnen großzügig einige von den geschnittenen und noch schönen Rosen schenkten.

„Ein unvergessliches Erlebnis“, so das Kursana Team einhellig: „Der Volksgarten Wien bot eine wunderbare Kulisse für einen erholsamen Stadt- und Historien-Spaziergang, den wir für unsere Pflegebewohner organisiert haben. Besonders überwältigt waren wir von der Großzügigkeit und berührenden Geste der Gärtner der Stadt Wien. So soll Stadt sein – mit herzlichen Begegnungen, die das Leben bereichern und bunt machen.“ Auf dem Rückweg genossen die Senioren weiterer Attraktionen wie das Palais Auersperg, das Volkstheater, das Museumsquartier, die Secession und denNaschmarkt.

