Die Wirtschaft im 6. Bezirk will hoch hinaus

Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Bezirksvorstehung lud das Wiener Bezirksblatt zum Get2gether ins Jaz in the City.

Unternehmerinnen und Unternehmer leben davon, auch voneinander zu profitieren. Diesen Umstand macht sich die größte Wiener Gratiszeitung, das Wiener Bezirksblatt, zunutze und organisiert gemeinsam mit Partnern wie dem Hotel Jaz in the City, der Wirtschaftskammer im Bezirk und der Bezirksvorstehung Wirtschaftstreffs. Die jüngste Auflage des Get2gether in Mariahilf ging in der Rooftop-Bar des Hotels Jaz in the City, im MariaTrink, über die Bühne. Mit dabei BV-Stv. Julia Lessacher, WK im Bezirk-Obfrau Verena Haller, Jaz in the City-Boss Michael Dorfer, Wiener Bezirksblatt Geschäftsführer Thomas Strachota und rund vierzig Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk.