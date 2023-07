DIE WOHNKOMPANIE startet erstes Wohnprojekt in NÖ

In der Grillparzergasse 32 in Purkersdorf entstehen 22 freifinanzierte Eigentumswohnungen, die sich durch eine nachhaltige Projektentwicklung und eine hochwertige Ausstattung auszeichnen. Mit dem Spatenstich feierte DIE WOHNKOMPANIE den ersten Meilenstein für das moderne Wohnprojekt PUR WOHNEN in Purkersdorf.

Mit dem Spatenstich startet das Projekt PUR WOHNEN in die erste Bauphase. In der Grillparzergasse 32 in Purkersdorf entstehen 22 hochwertige, freifinanzierte Eigentumswohnungen. Die 2 bis 5-Zimmer-Wohnungen verfügen über großzügige Wohnnutzflächen mit Balkonen oder Eigengärten mit Terrassen. Für DIE WOHNKOMPANIE ist es der erste Schritt in die Bundesländer.

Die beiden Bauteile des Projektes PUR WOHNEN stellen einen Übergang zwischen der nördlichen Einfamilienhausbebauung und den Wohnhausanlagen im Süden dar und reagieren mit einer angemessenen Baumassenverteilung kleinteilig und harmonisch auf die vorhandene Situation. In der dazugehörigen Tiefgarage sind Abstellplätze für 32 PKWs und 1 Motorrad vorgesehen.

Nachhaltig & Ökonomisch

Beide Häuser werden ökonomisch durch Luftwärmepumpentechnik am Dach über den Fußboden beheizt und gekühlt. Die Stromerzeugung erfolgt über eine Photovoltaikanlage. „Durch unseren klaren Fokus auf Nachhaltigkeit schaffen wir eine langfristige Wertsteigerung unserer Objekte“, so Roland Pichler, Geschäftsführer von DIE WOHNKOMPANIE. „Wir erfüllen mit PUR WOHNEN alle Punkte der EU-Taxonomie und lassen das Projekt zusätzlich von BauXund zertifizieren.“

Die ausgezeichnete Mikrolage in Kombination mit einer optimalen Infrastruktur sind weitere USPs des Projekts: Bahnhof und Hauptplatz Purkersdorf sind in wenigen Gehminuten erreichbar, ebenso Geschäfte des täglichen Bedarfs, Kindergärten und Schulen. Der Wienerwald, das Naturparkzentrum Wienerwaldhaus und ein kleiner Bach befinden sich direkt bei den zukünftigen Wohnungen.

Gemeinsam mit Stefan Steinbichler (Bürgermeister von Purkersdorf), Werner Pfeil (Pfeil Architekten ZT GmbH), Simon Wedl (Pabst Gesellschaft m.b.H.), Roland Pichler (DIE WOHNKOMPANIE) und Sybille Sierlinger (DIE WOHNKOMPANIE) erfolgte am 6.7.2023 der Spatenstich für das Bauvorhaben. Im Anschluss fand ein kleines Get-Together mit Brötchen und Sekt statt. Der Verkauf der Eigentumswohnungen erfolgt provisionsfrei durch die Maklerinnen von DIE WOHNKOMPANIE.

Projekt: PUR WOHNEN

Ein Projekt von DWK Die Wohnkompanie GmbH

Wohnform: Freifinanzierte Eigentumswohnungen

Baubeginn: Sommer 2023

Geplante Fertigstellung: Ende 2024

Architekt: Werner Pfeil, Werner Pfeil Pfeil Architekten ZT GmbH

GU: Pabst Gesellschaft m.b.H.

www.pur-wohnen.at