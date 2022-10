DIF sammelte über 12.000 Euro für den guten Zweck

Das Donauinselfest begeisterte heuer wieder im großen Stil mit einer bunten Musikmischung das Publikum. Doch nicht nur für gute Stimmung, auch für den guten Zweck wurde etwas getan. Im Rahmen der Charity-Aktion wurde Geld für Flüchtlinge gesammelt. Der Scheck konnte von SP-Landespartei­sekretärin Barbara Novak nunmehr an die Volkshilfe über­geben werden.

Eine wichtige Hilfe

„Ich bin stolz, dass unsere Besucherinnen und Besucher so engagiert für die Volkshilfe Wien gespendet haben und freue mich, dass die be­merkenswerte Summe von 12.100 Euro ­Vertriebenen ­zugutekommt“, so Barbara Novak bei der Scheckübergabe an Tanja Wehsely von der Volkshilfe Wien.