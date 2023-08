Döblinger spielen in Italien um die EM-Medaillen

Da heißt es „Daumen halten“: Am Donnerstag reist das österreichische Nachwuchs-Nationalteam (U15 Mix, U15 Buben, U15 Mädchen) nach Italien zur 2. Europameisterschaft im Flag Football.

Was ist Flag Football überhaupt? Das ist die kontaktlose Variante des American Football. Sie hat alles, was ein Sport haben muss: Spannung, Dynamik und Taktik. Mit von der Partie sind auch drei junge Döblinger, ein Mädchen und zwei junge Männer.

Das wird spannend

In Summe nehmen 21 Teams aus zehn Nationen am Wochenende an den Medaillen-Bewerben teil. Bei der letzten EM hat der rot-weiß-rote Nachwuchs drei Bronzemedaillen und eine Silberne errungen. Kein Wunder: Neben den Dauerbrenner-Sportarten wie Fußball werden Alternativen wie Flag Football immer beliebter. In den nächsten Jahren soll die Sportart sogar olympisch werden – das kann einen weiteren Popularitätssprung bedeuten.