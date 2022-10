Dominic Thiem aus Wachs, Tennis-Ass enthüllt sich selbst

Vor zahlreichen Medienvertretern enthüllte Dominic Thiem Donnerstagabend seine erste eigene Wachsfigur. Die Figur zeigt ihn in einen seiner größten Momente bislang in seiner Karriere: Der Gewinn der US-Open 2020.



Für Thiem, der sich gerade in Österreich intensiv für seine kommenden Matches vorbereitet, geht damit ein Traum in Erfüllung: „Madame Tussauds ist weltbekannt für ihre Wachsfiguren und deshalb ist es mir eine Ehre nun selbst Teil dieser großartigen Sammlung zu sein. Nach all der harten Arbeit vom ganzen Team von Madame Tussauds, war ich natürlich schon sehr gespannt auf das Endergebnis und ich kann sagen, mein Zwilling ist sehr gut gelungen.“



Herstellung seit Jänner 2021

Bereits Anfang Jänner 2021 nahm sich Thiem für eine ausführliche Vermessung in Wien Zeit, die aufgrund der Pandemie unter strengen Sicherheitsauflagen stattfand. In der knapp dreistündigen Sitzung wurden über 250 Messungen genommen und 180 Fotos geschossen. Seitdem wurde in London an der Figur gearbeitet. Insgesamt arbeiteten 20 Künstler am Ebenbild, 140 Stunden dauerte alleine das Einsetzen der Haare, die Augen wurden handbemalt.



Der 29-Jährige hat es sich außerdem nicht nehmen lassen, seine gesamte Garderobe, die er bei seinem Siegeszug bei der US-Open 2020 getragen hat, seinem Wachsdouble zu spenden. So trägt die Figur ein rotes T-Shirt, graue Shorts inklusive Stirnband. Selbst der Tennisschläger, den der Wachs-Zwilling in der Hand hält, stammt von Thiem höchstpersönlich und zeigt ihn in einer dynamischen Pose.

„Wir wissen, dass Dominic sehr beschäftigt ist. Seine nächsten Turniere stehen schon vor der Tür. Daher bedeutet es uns sehr viel, dass er sich dennoch die Zeit genommen hat, die Figur selbst zu enthüllen. Er wurde oft von unseren Besuchern gewünscht“, so Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien.



Nach der Enthüllung ging es auch schon wieder zurück ins Trainingslager, da die nächsten Woche sehr intensiv werden. Das nächste Highlight ist das ATP-Turnier von 22. bis 30. Oktober in der Wiener Stadthalle, an dem Dominic teilnehmen wird. Der Echte. Seine Wachsfigur ist für die nächsten zwei Wochen im Partyraum anzufinden, ehe er dann in seinem finalen zu Hause im Themenbereich Sport zu sehen sein wird.



Tickets können unter www.madametussauds.com/Wien erworben werden.

©Madame Tussauds Wien/Christoph Kleinsasser