Dompfarrer Toni Faber segnet Staud’s Adventkalender

Der traditionsreiche Staud’s Adventkalender geht in seine 10. Auflage und bringt den Wiener Weihnachtszauber in die Wohnzimmer.

Dompfarrer Toni Faber segnete den kunstvoll gestalteten Kalender bei einer feierlichen Zeremonie am Dachboden des Stephansdoms. Der Kalender, gefüllt mit ausgewählten Köstlichkeiten des Traditionsunternehmens Staud’s aus Ottakring, setzt auf das diesjährige Thema „Weihnachtszauber in Wien“ und verbindet stimmungsvolle Bilder der Wiener Sehenswürdigkeiten mit kulinarischen Highlights.

Ein Segen am Dachboden des Stephansdoms

In einer außergewöhnlichen Atmosphäre fand die Segnung des Adventkalenders statt: am Dachboden des Wiener Stephansdoms. Hausherr Toni Faber verlieh dem Event eine besondere spirituelle Note. „Um Gottes Willen!“ – so dachte einst Stefan Schauer, Geschäftsführer von Staud’s, als die Idee eines Adventkalenders vor zehn Jahren erstmals aufkam. Doch die anfänglichen Zweifel wichen schnell, und heute ist der Kalender nicht nur ein Erfolg, sondern auch ein Symbol für den guten Zweck.

Eine Tradition mit karitativem Zweck

Der Staud’s Adventkalender wurde ursprünglich für die Initiative „Nikolauszug“ des Samariterbundes entwickelt, und der karitative Gedanke ist bis heute ein fester Bestandteil des Projekts. Ein Teil des Erlöses und der Kalender selbst gehen jedes Jahr an wohltätige Organisationen wie „Rettet das Kind Salzburg“, die Caritas oder das Integrationshaus Wien. Dieses Jahr wird erstmals eine limitierte Stückzahl im Vereinsbüro zugunsten des Vereins „Unser Stephansdom“ verkauft, der sich für die Erhaltung und Sanierung des Wiener Wahrzeichens einsetzt.

Ganz Wien auf einem Kalender

Der Adventkalender ist nicht nur kulinarisch ein Highlight, sondern auch visuell ein wahres Kunstwerk. Er zeigt ikonische Wiener Sehenswürdigkeiten wie das Rathaus, das Riesenrad, den Stephansdom oder den Wiener Würstelstand. Auch Firmengründer Hans Staud wurde im weihnachtlichen Design verewigt, musizierend vor dem berühmten Staud’s Pavillon am Yppenplatz. Im Inneren verbergen sich ausgewählte Marmeladen und Konfitüren, eine Mischung aus Staud’s Klassikern und speziell für den Kalender kreierten Sorten.

Ein Beitrag zur Erhaltung des Stephansdoms

Der Adventkalender ist ab sofort im Staud’s Pavillon am Brunnenmarkt sowie bei ausgewählten Händlern und Online-Partnern zum Preis von 39 Euro erhältlich. Besonders erwähnenswert ist, dass der gesamte Erlös des Verkaufs im Vereinsbüro „Unser Stephansdom“ direkt dem Verein zugutekommt, der sich seit 37 Jahren für die notwendige Erhaltung und Sanierung des Wiener Stephansdoms einsetzt. Projekte des Vereins werden ausschließlich durch Spenden und Sponsoren finanziert.

Prominente Gäste bei der Präsentation

Die feierliche Präsentation des Kalenders fand in Anwesenheit zahlreicher Freunde und Unterstützer des Hauses Staud’s statt. Unter den Gästen waren prominente Persönlichkeiten wie Ottakrings Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp, Andrea Drexel von „Rettet das Kind Salzburg“ und die Dom-Solistin Monika Schwabegger. Diese illustre Runde unterstreicht den hohen Stellenwert, den der Staud’s Adventkalender sowohl für die Stadt Wien als auch für karitative Projekte besitzt.