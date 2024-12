Bürgermeister und Dompfarrer helfen dem Christkind

Dompfarrer Toni Faber und Wiener Bürgermeister Michael Ludwig packten im Logistikzentrum der Post in Inzersdorf mit an.

Auch das Christkind brauch Hilfe und aus diesem Grund beschlossen Dompfarrer Toni Faber und Bürgermeister Michael Ludwig ihm unter die Arme zu greifen und als gelbe Hilfs-Engel der Post im Logistikzentrum zu unterstützen. Sowohl Ludwig als auch Faber haben in ihrer Vergangenheit Erfahrungen als Postler gesammelt und wissen, was es bedeutet, im Auftrag des „Christkinds“ das Land mit Paketen und Briefen zu versorgen.

„Drei Jahre lang war ich als Oberstufenschüler im Sommer jeweils mehrere Wochen als Ferialpraktikant bei der Post im 23. Bezirk tätig und habe Briefe, Telegramme und Pakete zugestellt. Nach 45 Jahren stelle ich mich als “erfahrener Postler” gerne in den Dienst des Christkinds“, erzählt Dompfarrer Toni Faber.

Auch Bürgermeister Michael Ludwig arbeitete dereinst neben Schule und Studium als Briefzusteller in der Großfeldsiedlung, was ihm bis heute in “bester” Erinnerung ist. “Damals wurden im Sommer noch die diversen Kataloge von Versandhäusern zugestellt. Das war ordentlich etwas zu schleppen.”, so Ludwig.

230.000 Pakete täglich

Allein im Logistikzentrum Wien werden im Dezember mehr als 230.000 Pakete täglich sortiert. “Um diese enormen Sendungsmengen in der Hochsaison zu bewältigen, ist der Zusammenhalt im Team essenziell und jede helfende Hand macht einen Unterschied! Daher danke ich Toni Faber und Michael Ludwig für ihre tatkräftige Unterstützung. Vor allem bedanke ich mich bei unseren Mitarbeitern, die in der herausforderndsten Zeit des Jahres Spitzenleistungen erbringen“, so Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG.

Der Stadtchef war beeindruckt vom Engagement der 290 „Post-Christkindln“, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. „In der Vorweihnachtszeit kommen die ordentlich dran“, zollte Ludwig den Mitarbeitern Respekt.