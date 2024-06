Amen am Donauinselfest: Die Seelsorge feiert mit

Die Vorfreude auf das DIF 24 ist groß. Doch wo viel Licht, ist oft auch ein wenig Schatten. 40 christliche Seelsorger sind beim Donauinselfest für die Anliegen und Probleme der Besucher da.

Das Herz ausschütten und über ihre Sorgen sprechen – das können die Besucher auf dem Donauinselfest (21. bis 23. Juni). An den drei Tagen des Festivals sind 40 speziell geschulte Seelsorger mit einem Zelt (Stand Nr. 299) in der Nähe der Electronic Music Bühne (Nr. 10 auf dem Inselplan) präsent und auf dem Festivalgelände unterwegs. Erkennbar sind sie an den grünen Westen mit der Aufschrift „Festivalseelsorge“.

Das Seelsorgeteam hört aufmerksam zu, geht auf die Emotionen, Anliegen und Probleme der Festivalgäste ein und hilft, persönliche Herausforderungen zu meistern. Bei Bedarf verweisen sie auf hilfreiche weiterführende Beratungsstellen bzw. die zuständigen Einsatzorganisationen vor Ort. Das Team setzt sich aus erfahrenen Seelsorgern, Jugendarbeitern und Pädagogen aus der katholischen und evangelischen Kirche zusammen und ist kostenlos für alle Menschen – unabhängig von ihrer Religion oder Weltanschauung – da.

Die Festivalseelsorge am Donauinselfest ist ein Projekt der Erzdiözese Wien gemeinsam mit der „Festivalseelsorge Österreich“ und der Initiative „Denk Dich Neu“.

Über 1000 Gespräche im Vorjahr

Die Festivalseelsorge ist zum zweiten Mal am Donauinselfest im Einsatz. Im vergangenen Jahr führte das Seelsorgeteam mehr als 1000 Gespräche. Häufige Themen waren Depressionen, Ängste, Beziehungskonflikte und Lebenskrisen, aber auch Alkoholprobleme, Übergriffigkeiten und Gewalterfahrungen.

Dazu Edina Kiss, Koordinatorin der Festivalseelsorge am Donauinselfest: „Auf dem Donauinselfest feiern wir das Leben. Doch nicht immer läuft es rund: Stress, Konflikte und Probleme können sehr belastend sein. Wir sind für alle da, die ein offenes Ohr brauchen und uns ihr Herz ausschütten möchten. Gemeinsam suchen wir nach weiteren hilfreichen Schritten. Mit dem diesjährigen Motto des Donauinselfestes gesprochen: Unser Herz schlägt für die Menschen!“

Teil des Awareness-Teams

Die Festivalseelsorge ist Teil des Awareness-Teams, das gemeinsam mit den Einsatzorganisationen, Behörden und Veranstaltern für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Besucher auf der Donauinsel sorgt. Barbara Novak, Veranstalterin des Donauinselfests: „Die erstmalige Zusammenarbeit mit der Festivalseelsorge im Vorjahr hat sich als richtiger und wichtiger Schritt erwiesen. Das neue Angebot wurde von den Menschen sehr gut angenommen und entspricht voll unserem umfassenden Awareness-Konzept am Donauinselfest. Wir freuen uns daher sehr, dass wir auch heuer wieder einen so kompetenten Partner an unserer Seite haben. Mein herzlicher Dank gilt insbesondere den vielen engagierten Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die stets ein offenes Ohr für unsere Besucherinnen und Besucher haben – gerade dann, wenn es darauf ankommt!“