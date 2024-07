Donaustadt: Erster Öko-Gemeindebau im Bezirk entsteht

Wohnen im Freizeitparadies Mühlwasserpromenade

Die neue Wohnhausanlage (Architektur: Arch. D.I. Rudolf Guttmann, Landschaftsplanung: DnD Landschaftsplanung ZT KG) besteht aus 3 Wohngebäuden, die U-förmig einen großzügig gestalteten Innenhof umschließen. Die Wohnungen (35,76 m²–95,03 m²) verfügenüber Terrassen, Balkone, Loggien oder Mieter-Gärten und flexible Grundrisse. Große Fensterflächen zu den privaten Freiräumen erweitern optisch die Wohnfläche und sorgen für viel Licht. Eine Tiefgarage für 59 Stellplätze, Fahrradabstellplätze (zusätzlich auch für Besucher), Einlagerungsräume, Kinderwagenräume ergänzen das Angebot.

Gemeinschaftliche Aktivitäten werden gefördert

Mehrere Kinderspielräume und ein großzügiger Gemeinschaftsraum mit Sitzterrasse sind geplant. Durch die U-förmige Bebauung entsteht ein Hofbereich, in dem eine Vielzahl von Aktivitäten möglich sind. So ist auf einem Hügel mit Sitzstufen, der „Kinowiese“, eine Projektionsfläche für Film-und Videoprojektionen vorgesehen, die das gute Miteinander fördern soll. Im südlichen Teil des Innenhof-Gartens werden ein Spielbereich mit ca. 510 m², im Anschluss an die Danzergasse ein „Urban Gardening”-Bereich mit Brunnen in der Größe von rund 85 m² geschaffen.

Umweltbewusste, effiziente Energieversorgung

Die Häuser im Niedrigenergiestandard werden über eine Niedertemperatur Sole/Wasserwärmepumpe sowie Photovoltaik-Anlage versorgt. Die ausgezeichneten Öko-Qualitäten des neuen Gemeindebaus spiegeln sich außerdem u.a. in der Verwendung von Holz-Alu-Fenstern mit Dreifachisolierverglasung und ökologisch zertifizierten Gipsplatten sowie begrünten Dachflächen und Fassaden wider. „Die Donaustadt ist ein attraktiver, wachsender und seit kurzem auch der bevölkerungsreichste Bezirk Wiens. Dass die Wohnqualität im 22. Bezirk mitwächst, zeigen die vielen von der Stadt Wien geförderten Neubauprojekte, die höchste Standards zu erschwinglichen Mieten erfüllen. Der Gemeindebau NEU an der Mühlwasserpromenade ist nach jenen in der Seestadt und Berresgasse ein weiteres Paradebeispiel dafür“, freut sich Bezirksvorsteher-Stellvertreter Karl Gasta über den Baustart des dritten Donaustädter Gemeindebaus.