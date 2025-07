Mieterhilfe unterstützt mit Gratis-Check der Betriebskosten

Die MieterHilfe rät jetzt zur Überprüfung der jährlichen Betriebskosten-Abrechnung und bietet dabei kostenlose Hilfe an.

Die meisten Mieter erhalten ihre Betriebskostenabrechnung bis spätestens 30. Juni – entweder per Post oder durch einen Aushang am Schwarzen Brett im Stiegenhaus. Im günstigsten Fall ergibt sich daraus eine Gutschrift, die in der Regel mit der übernächsten Mietzahlung verrechnet wird. Mitunter kann jedoch auch eine Nachzahlung fällig werden – ein Umstand, der viele Mieter dazu veranlasst, die Abrechnung genauer zu prüfen.

Und das zurecht: Die Erfahrung zeigt, dass bei den Abrechnungen leider immer wieder Fehler vorkommen – mitunter zulasten der Mietenden. Die MieterHilfe der Stadt Wien hilft gerne weiter – erreichbar unter der kostenlosen Servicenummer 01/4000 8000.

„Alle Wienerinnen und Wiener sind eingeladen: Nutzen Sie dieses Angebot, lassen Sie Ihre Abrechnung kontrollieren und holen Sie sich Unterstützung – schnell, unkompliziert und ohne versteckten Kosten“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Überprüfung zahlt sich aus

Informieren Sie sich jetzt, ob die vorgeschriebenen Betriebskosten tatsächlich korrekt sind – etwa bei den Kosten für externe Dienstleister oder auch in Hinblick auf klassische Abrechnungsfehler lohnt sich ein genauerer Blick.

„Unsere Experten wissen genau, worauf bei der Betriebskostenabrechnung zu achten ist. Deshalb kann eine kostenlose Überprüfung für die Mieterinnen und Mieter bares Geld wert sein. Unser Appell lautet: Nutzen Sie unsere kostenlosen Services und lassen Sie sich beraten. Nur eine Überprüfung bringt Gewissheit, ob tatsächlich alles korrekt verrechnet wurde“, so Christian Bartok, Bereichsleiter der MieterHilfe der Stadt Wien.

Die Experten der MieterHilfe stehen telefonisch unter 01/4000 8000 von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung. Für eine persönliche Beratung wird eine Terminvereinbarung empfohlen.

Unter www.mieterhilfe.at erhält man zusätzliche Informationen.