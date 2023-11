Donaustadt: Kulturherbst nach Sommernachtstraum

Theater, Kabarett, Lesungen und viel Musik in der Seestadt: ein tolles Festival mit Stermann, Maschek und Co, das bis in den kommenden Winter dauert.

Nach einem Sommernachtstraum in der Seestadt, in der man die tropischen Temperaturen am See und unter schattigen Bäumen viel besser ertragen konnte als im innerstädtischen Bereich, stehen jetzt die Bewohner und Besucher mitten im „Kulturherbst“ – einem bunten Festival mit viel Theater, Kabarett, Lesungen und Musik. Vor allem die Kulturgarage am Elinor-Ostrom-Park konnte sich längst als beliebtes Veranstaltungszentrum etablieren.

Volkstheater

Bis jetzt begeisterten dort schon Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba als „Staatskünstler“ sowie Andreas Vitásek als „Herr Karl“. Und es geht munter weiter: Am 18. November kommt Dirk Stermann mit „Zusammenbraut“ und am 9. Dezember die Kultgruppe „Maschek“. Auch das Volkstheater macht hier Station: mit „Der kleine Prinz“ und „Amadeus“ am 3. Dezember sowie mit „Die 39 Stufen“ am 25. Februar 2024. Also mitten im Winter …

Infos: http://www.aspern-seestadt.at/kalender

Bild: VHS