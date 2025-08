Tonstudio Sunshine Mastering produziert Sieger in Serie

Wir haben noch immer “Wasted Love” vom diesjährigen ESC-Sieger JJ im Ohr. Was vermutlich nicht alle wissen, das Wiener Tonstudio “Sunshine Mastering” war nicht nur für den Mix dieses Gewinner-Titels verantwortlich, sondern bereits für “The Code” von Nemo im vergangenen Jahr.

Wer sich bei „Wasted Love“ an den Vorjahres-Sieger-Song „The Code“ von Nemo erinnert gefühlt hat, der hat ein gutes Gehör. Denn ihren unverkennbaren Sound haben beide Nummern dem renommierten Wiener Tonstudio „Sunshine Mastering“ zu verdanken. Nikodem Milewski sorgte 2024 für die richtige Mischung, dieses Jahr lieferten seine Studiokollegen Michael Höchtl und Mischa Janisch den Erfolgsmix – auch für die Liveshow. Hier war vor allem das Feintuning zwischen erster Probe und Halbfinale entscheidend.

Sensation perfekt!

Mit zwei Siegen in Folge gab es jetzt eine echte Sensation. Denn, so Janisch: „Dass bei Tausenden professionellen Tonstudios in Europa im selben Studio zwei Jahre hintereinander ein Gewinnerbeitrag gemischt und gemastert wird, ist eigentlich rein statistisch so gut wie ausgeschlossen.“ “Sunshine Mastering” schrieb somit ESC-Geschichte! Aber kein Wunder, dass das Tonstudio Seriensieger produziert, gilt “Sunshine Mastering” ohnehin als Erfolgsschmiede – und zeichnet sich für den Sound von Erfolgsmusiker:innen wie Helene Fischer, Clueso, RIAN, Ski Aggu, Klangkarussell, Sarah Connor, Bilderbuch, José Carreras, Silbermond oder Felix Jaehn verantwortlich.

www.sunshinemastering.com