Drei Tage Vollgas! Das letzte Wochenende auf der Kaiser Wiesn

“Amoi geht’s no, amoi geht’s no leicht!” Unter dem Motto stehen die letzten drei Tage des größten Oktoberfestes des Landes. Die Kaiser Wiesn stellt alles in den Schatten: Mehr Gaudi, besseres Essen, gewaltiges Bier & coole Musik! Rauf auf die Tische!

Der Prater bebt, wenn die “Die Lauser”, “Die Südsteirer”, “Wir sind Spitze” und “Bääm” noch einmal Vollgas geben! Das letzte Wochenende der Kaiser Wiesn verspricht großartiges Wetter – daher werden viele Besucher das Wiesn-Dorf stürmen, ehe es am Abend in den Zelten rund geht. Das Motto “Das Leben is a Fest” wird wirklich gelebt.

Dirndl und Lederhose

Wer jetzt noch Lust hat, ins Dirndl zu hüpfen und die Lederhose anzuziehen, sollte sich beeilen! Nur noch drei Nächte lang kann gewaltig durchgefeiert werden. Etwa im Kaiser Zelt – leicht zu erkennen am großen Wiener-Bezirksblatt-Logo. Dort geht ebenso die Post ab wie im großen Gösser-Zelt und im Wiesbauer-Zelt. Die Gaudi kann beginnen.

Wiener Bezirksblatt mittendrin

Das Wiener Bezirksblatt ist nicht nur werblich präsent, sondern war auch oft zu Besuch. Sei es privat, sei es beim großen 40-Jahre-Fest in der Schladming-Dachstein-Alm am 25. September. Das war ein Hit: Bunt, lustig, flüssig und natürlich mit Tänzen auf den Tischen. Wer Lust auf Tickets und einen coolen Abend hat: https://kaiserwiesn.at/

Und hier einige Impressionen unseres Fotografen Stefan Diesner:

Und hier sorgt unser Fotograf Stefan Burghart für gewaltiges Partyfeeling: