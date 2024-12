Dringend: Helfer in der Not brauchen Unterstützung

Die Lage ist kritisch: Inmitten der Hochsaison für soziale Einrichtungen ist das zentrale Transportmittel der Tafel Österreich ausgefallen. Der Schaden am Anhänger, mit dem dringend benötigte Lebensmittel gerettet und ausgeliefert wurden, ist irreparabel. Nun muss rasch ein Ersatz gefunden werden, um weiterhin Menschen in Not unterstützen zu können.

Der Anhänger, der die Tafel mehr als ein Jahrzehnt treu begleitet hat, ist nicht mehr zu retten“, erklärt das Team. Damit die Tafelritter:innen weiterhin Lebensmittel für Bedürftige sammeln und verteilen können, benötigen sie ein neues Transportmittel. Dies bringt jedoch finanzielle Herausforderungen mit sich.

Die Tafel Österreich bittet daher um Spenden, um ein Lastenfahrrad anzuschaffen – eine umweltfreundliche und effiziente Lösung, die den Helfer:innen die Arbeit erleichtern würde.

Jeder Beitrag zählt

„Das Lastenfahrrad ist unser Weihnachtswunsch“, so Gruber weiter. „Bitte helfen Sie uns, diesen Wunsch zu erfüllen, damit wir weiterhin für jene da sein können, die unsere Unterstützung dringend benötigen. Vielen Dank für Ihre Hilfe und eine schöne Adventszeit!“