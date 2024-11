Dubai to buy: Tic Toc-Trend gibt es auch als Burger

Mit dem „Dubai Schokoladen Burger“ hat Le Burger ein Geschmackserlebnis kreiert, das es so weltweit noch nie gegeben hat. Zu verkosten ist er noch bis 24. November.

Ein Hauch von 1001 Nacht erwartet jetzt alle Burgerfans, da Le Burger den weltweit ersten „Dubai Schokoladen Burger“ präsentiert. Die streng limitierte und nur bis 24. November exklusiv erhältliche Kreation vereint die kulinarischen Raffinessen der Süßigkeit aus Dubai mit dem Geschmack von frisch faschiertem Rindfleisch aus Österreich.

„Mit der Einführung des Dubai Schokoladen Burgers ist Le Burger einmal mehr Vorreiter am österreichischen Markt und bleibt seinem Ruf als kreativer Trendsetter treu. Ich bin mir sicher, dass die charakteristische, unglaublich seidige Textur der Pistazienfüllung in Kombination mit saftigem Rindfleisch auch unsere Gäste begeistern wird”, so Thomas Tauber und sein Sohn Lukas, die Gründer von Le Burger.

Auch als Dessert

Der Dubai Schokoladen Burger besteht aus einem Brioche-Bun, einem Rindfleisch-Patty, Schokoladensauce, frittiertem Kataifi-Teig (Engelshaar) und Pistaziencreme. Die Pistaziencreme wird in der hauseigenen Produktion frisch hergestellt, ebenso wie der Kataifi-Teig, der in der Küche frittiert wird.

Wer allerdings Dubai-Schokolade nicht als Burger, sondern als frisch gemachtes Dessert genießen möchte, für den hat man bei Le Burger eine weitere Köstlichkeit kreiert: das Dubai Schokoladen Dessert im Glas.

Das Dessert besteht aus Schokoladensauce, Pistaziencreme, frittiertem Engelshaar, Schokoladenblüten und Pistazien. Es wird im Glas serviert und für jede Bestellung frisch angerichtet.

