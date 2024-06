Duftende Geburtstagsgrüße für 97-jährige Landstraßerin

Über einen besonderen Besuch zu ihrem 97. Geburtstag freute sich kürzlich Friederike Klobassa. Bezirks-Chef Erich Hohenberger kam persönlich mit duftenden Blumengrüßen vorbei und gratulierte.

Seit nunmehr 40 Jahren kennen sich Frau Klobassa und Bezirksvorsteher Hohenberger und sind einander verbunden. Daher war es ihm auch ein besonderes Anliegen, der Geburtstagsjubilarin persönlich zu gratulieren. Über den überraschenden Besuch, das duftende Geburtstagspräsent und das gemeinsame, gemütliche Plauscherl freute sich die Seniorin außerordentlich.

Scharfsinnig wie in jungen Jahren

Friederike Klobassa ist leider bettlägrig, wird aber von Tochter Michaela liebevoll umsorgt und gepflegt. Was der Seniorin an körperlicher Kraft fehlen mag, macht sie durch ihren beeindruckenden Scharfsinn und wachen Geist einfach in beeindruckender Weise wett. Wir wünschen ihr ebenfalls alles Gute, Gesundheit und noch viele schöne Gespräche und Erlebnisse!