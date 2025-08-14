Braveheart: Filmkult als mitreißendes Monolog-Theater

Am 28. August 2025 feiert das Theater Olé in der Landstraße die Wien‑Premiere des Solostücks Braveheart: Bernhard Dechant erweckt den 1995er Kinohit als furioses Monolog‑Theater mit Komik, Pathos und schottischer Seele.

In Braveheart, inszeniert von Alice Buddeberg nach dem Monologtext von Dechant und Buddeberg, verschmilzt den Filmkult der 1980er mit einer Live‑Performance. Der Kinovorführer wird zum Freiheitskämpfer: ein Stück über Aufbruch, Witz und den Mut zur eigenen Geschichte. Braveheart im Theater Olé verbindet Popkultur, Clownerie und Monologkunst zu einem besonderen Theaterabend. Der Mythos des Films wird neu belebt: intimer, direkter, persönlicher. Ein Abend, bei dem man lacht, zittert und den Freiheitsgedanken hautnah spürt.



Vom Blockbuster zur Bühne

Als der Film Braveheart 1995 (30 Jahre sind’s 2025!) mit Mel Gibson veröffentlicht wurde, wirkte er wie ein Symbol für Freiheit, Massenbewegung und emotionalen Kitsch mit Tiefgang. Der Film wurde zum Blockbuster, Oscar‑prämiert und zum Mythos über nationale Selbstbestimmung erhoben. Sein Einfluss reichte weit über Hollywood hinaus. Braveheart prägte das Bild heroischer Maskulinität und kollektiver Opferbereitschaft. Die Bühnenbearbeitung durch Alice Buddeberg 2006 in Jena brachte diesen Mythos erstmals in ein kleines Saaltheater, gegründet als kurioses Gegenprogramm gegen große epische Kriegsdramen. Die Solo­fassung gewann 2013 den deutschen Monologpreis Tonella, fand aber zunächst wenig Resonanz – bis jetzt.

Filmnerd im Freiheitskampf

Bernhard Dechant verkörpert in Braveheart nicht nur die historische Figur, sondern spielt sich selbst. Ein verhuschter Kinovorführer und Filmnerd, der sich Stück für Stück in den Freiheitskampf stürzt. Die Leinwand wird zur Grenze, die Bühne zum Schlachtfeld. Hier trifft Clowntheater auf schottische Highlands. Der Spagat zwischen Komik, Pantomime (Highlands, Schafherde, Dudelsack) und epischem Pathos kreiert ein subversives, komisches und zugleich berührendes Theatererlebnis. Diese Produktion im Theater Olé verwandelt sich zum Highland‑Cinema. Die Grenzen zwischen Film, Bühne und Publikum verschwimmen. Dechants Auftritt ist wütend und blutig, zeigt aber zugleich Humor, Selbstzweifel und viele intime Momente.

Premiere: Donnerstag, 28.8.2025, 19.30 Uhr

Weitere Vorstellungen (jeweils 19.30 Uhr):

29. 8., 30. 8., 17. 9., 18. 9., 19. 9., 30. 10., 31. 10., 17. 11., 18. 11., 19. 11., 9. 12., 10. 12. 2025

Theater Olé

Barmherzigengasse 18 (Ecke Kaisergartengasse), 1030 Wien

Eintrittspreise: € 27,00 reg. / € 15,00 ermäßigt (für Schüler, Lehrlinge, Studierende, Pensionisten)

Reservierung: braveheart@schweigendemehrheit.at

Infos: www.theater‑ole.at und www.schweigendemehrheit.at