E-Autos: Jetzt noch schnelleres Laden möglich

Mit den ersten 360kW Schnellladestationen im 4. Bezirk setzt Wien nun einen weiteren Meilenstein in Sachen E-Mobilität. Standorte sind in der Wiedner Hauptstraße und in der WKÖ-Garage.

An den neuen E-Ladestationen in der Wiedner Hauptstraße 63 können Elektroautos jetzt besonders schnell aufgeladen werden. Die Unity360 Epic Charger, produziert von der österreichischen Firma Kostad, sind die ersten öffentlichen Ladestationen ihrer Art in Wien. Hier können zwei Fahrzeuge mit bis zu 360kW geladen werden bzw. vier DC-Ladevorgänge mit bis zu 180kW gleichzeitig ablaufen.

Fünf zusätzliche Ladestationen



Durch die Implementierung eines innovativen Liquid-Cooling Systems sowie der erhöhten Leistung verkürzen sich die Ladevorgänge erheblich, was zu einer noch effizienteren Nutzung der Ladesäulen führt. Zusätzlich zu den öffentlich jederzeit frei zugänglichen Schnellladestationen stehen den Nutzern fünf AC-Ladestationen innerhalb der WKÖ-Garage (Schönburgstraße 2) zur Verfügung, die während der Öffnungszeiten genutzt werden können. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität beim Laden von Elektrofahrzeugen. „Mit unseren Unity360 Chargern werden wir der wachsenden Nachfrage der Öffentlichkeit nach modernen Ladelösungen gerecht“, sagt Günter Köstenberger jun., CEO von Kostad, über die neuen Ladesäulen.