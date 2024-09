Edelstoff-Markt: Hippes Design in der Marx Halle

Wenn es draußen herbstelt, zeigen beim Edelstoff-Wochenende am 19. und 20. Oktober in der Wiener Marx Halle rund 165 heimische und internationale Designer sowie kleine Manufakturen die Must-Haves der Saison. Ein Shopping-Spaziergang gehört zum saisonalen Pflichtprogramm: solo, mit dem beziehungsweise der Liebsten oder aber der BFF.

Neueste Kreationen aus den Bereichen Slow Fashion, Schmuck, Kids- und Produkt-Design, Accessoires, Kunst, Kosmetik und Delikatessen warten auf Fashionistas und Design-Fans. Alle Ausstellungsstücke sind Unikate oder stammen aus Klein(st)serien, in Handarbeit gefertigt aus nachhaltigen, recycelten beziehungsweise verantwortungsvoll bezogenen Materialien.

Lieblingsteile und Verwöhnprogramm für außen und innen

Die Herzen von Fashionistas höher schlagen lässt die künstlerische Kleidung von Ants, auffällige Männermode von Assimetria und Damenmode auf Upcycling- sowie Deadstock-Basis von Luna. Interior-Profis zieht es zu Weinkühlern, Vasen und Kerzenhaltern von Betonella aus dem namensspendenden Material, innovativen Geldbösen aus Echtholz von Bimbesbox und Acryl- Kunstdrucken von Janta Island. Beauty-Spezialisten schwören in punkto Verwöhnung der Haut im Herbst auf die Pflege ohne Konservierungsstoffe und Emulgatoren von lucy albert, Magnesium-Lotion mit Bio-Ölen von ness und Duft-Seifen von Scented. Genießer lassen es sich mit Kaffeespezialitäten von BraunBär gut gehen. Und mit biologischen Sirupen auf Basis heimischer Kräuter, Blüten und Früchte von Green Sheep.

Schau-Werkstätten, Vintage und Streetfood-Köstlichkeiten

Ein Rahmenprogramm lädt Jung und Alt zu kreativer Zerstreuung ein: In Schau-Werkstätten blicken sie Designern über die Schulter, wenn diese ihre Produkte live vor Ort fertigen beziehungsweise ihnen den letzten Feinschliff verleihen. Im Vintage-Corner finden Liebhaber vergangener Epochen Einzelstücke früherer oder limitierter Modekollektionen. Und Heimwerker erproben sich in Kreativ-Workshops nach dem Motto Selbermachen. Weil zu einem Einkaufsbummel auch eine Pause gehört, verwöhnen Street-Food-Köche im 1.000 Quadratmeter großen Genussbereich mit süßem wie saurem Fingerfood, Kaffee & Co. Einige Delikatessen-Stände laden auch zu Verkostungen ein. Und wer sich Zeit für die Recherche und das Abklappern von zig Geschäften in punkto Kauf origineller X-Mas-Präsente sparen will, sollte im Kalender gleich ein Save-The-Date notieren: für den Edelstoff-Weihnachtsmarkt am 7. und 8. Dezember mit den besten Geschenken der Stadt.

19. Oktober 2024, 11–19 Uhr

20. Oktober, 11–18 Uhr

Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Erreichbar mit den Linien U3, S7, 74A, 18 und 71

Eintritt: € 5,–, Kinder gratis

Tickets unter edelstoff.or.at oder vor Ort.

instagram.com/designmarkt_edelstoff

facebook.com