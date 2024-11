Edelstoff X-Mas-Markt: Handgemachtes statt Massenware

Am 7. und 8. Dezember ist es wieder soweit: Der Edelstoff X-MAS Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore in der MARX HALLE und lädt zu einem festlichen Erlebnis der besonderen Art. Auf 4.000 m² präsentieren rund 165 österreichische Manufakturen ihre einzigartigen, nachhaltigen Produkte, die mit Liebe und Hingabe.

In diesem Jahr dürfen sich Besucher:innen auf spannende Neuzugänge freuen. Dazu gehören nachhaltige Keramik von art studio izzi, handgemachte Kosmetik von Bless Cosmetics, weihnachtliche Papeterie aus Hanfzellstoff von BlühWerk und gläserne Weihnachtskugeln von Lapis Nox.Für die Sportbegeisterten gibt es handgefertigte Hanteln aus Holz von vivwerk. Klassiker wie die Likörmanufaktur Zehethofer, veganer Kaviar von MySenf und Strickdecken für Kinder von Mamadao dürfen natürlich nicht fehlen.

Kreativ werden

Der Edelstoff X-MAS Markt bietet mehr als nur Shopping. Einige Labels haben kleine Schauwerkstätten eingerichtet, in denen Besucher:innen selbst kreativ werden können: Bei ASAGAN wird das eigene Buch gefertigt, in der Casa Amelie entstehen Körbe, Schüsseln und Handtaschen aus Baumwollseil, und bei Mrs. Bold Art können Christbaumkugeln live personalisiert werden. Petra Ertel faltet Origami-Weihnachtssterne, und RITA AND THE RUGS erklärt, wie man Teppiche knüpft. Wer die Kunst des Goldschmiedens erlernen möchte, ist bei SQRL-ART genau richtig.

In der Do-It-Yourself-Station (11.00 bis 17.00 Uhr) können Besucher:innen ihre Kreativität bei der Gestaltung von Stabkerzen, dem Schnitzen persönlicher Stempel oder dem Besticken von Geschenkanhängern ausleben. Emma Lang von Emma’s Art Room zeigt in einem Malworkshop, wie man mit Farbe und Pinsel arbeitet, und WUNDERWUZZI bringt Kindern und Erwachsenen bei, Roboter aus Zahnbürstenköpfen zu bauen.

Kulinarische s und Entspannung

Nach dem kreativen Schaffen lädt der Lounge-Bereich mit Live-Musik zur Entspannung ein. In der Genussecke sorgen Street-Food-Köche mit Leckereien wie Empanadas, Churros, Pinsa, Curry und veganen BBQ-Sandwiches für kulinarische Höhepunkte. Naschkatzen kommen bei Brownies, Waffeln, Cupcakes und Weihnachtsplätzchen auf ihre Kosten.

Alle Fakten zu Edelstoff X-MAS im Überblick:

Wann? Samstag, 7. Dezember 2024 , 11.00 – 19.00 Uhr & Sonntag, 8. Dezember 2024, 11.00 – 18.00 Uhr

Wo? MARX HALLE, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien (Erreichbar mit U3, S7, 74A, 18 und 71)

Eintritt: 5,- | Kinder gratis

Ticket-Vorverkauf: über die Website edelstoff.or.at oder Kartenkauf vor Ort.