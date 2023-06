Ein Hideaway, das sich nicht verstecken muss!

K und K wie Kocktail und Kaffé: Wer ein Päuschen vom busy Stadttreiben braucht, der kehrt am besten in der „Laimgrube“ ein – ein Refugium mitten in der Stadt.

Die Kirchengasse ist man bestimmt schon zigmal entlanggelaufen, doch welches Kleinod sich hinter Nummer 28 versteckt, ahnt man von außen nicht: Die „Laimgrube“ ist ein absoluter Geheimtipp für alle, die eine kurze Auszeit in der City brauchen. Innen Dschungeltapeten an den Wänden, outdoor ein entzückender Pawlatschenhof. Hier möchte man bleiben und sich durch die Karte kosten – ein spannender Mix aus mediterraner Küche und russischen Spezialitäten.

Wohlfühlflair

Die Quereinsteigerin Anna Azaryan hat sich mit ihrem Kocktail-Kaffé – eine Hommage an Kaiserlich & Königlich – einen Traum erfüllt. Die gebürtige Lettin war schon immer fasziniert von der Architektur der Immobilie und wollte sie zu einem City-Spot für gesundes Essen mit Wohlfühlambiente machen. Versuch gelungen!

Es ist offen!

Geöffnet ist derzeit Dienstag bis Samstag von 15 bis 24 Uhr – ein Ganztagsbetrieb mit erweiterter Karte und großzügigem Frühstück ist nach Abschluss der U-Bahn-Bauarbeiten in Neubau geplant. laimgrube.at