Juwelier Brandstetter lädt zum Late-Night-Shopping

Es ist mehr als ein Geschäft, vielmehr ein Raum zum Wohlfühlen und eine Begegnungszone für Menschen, die Schmuck schätzen: Juwelier Brandstetter in der Taborstraße 39a, ein sympathischer Familienbetrieb seit fast vier Jahrzehnten, bei dem man nicht nur bestens beraten wird, sondern auch eine angenehme Zeit genießen kann. Dafür sorgen Inhaberin Silvia Brandstetter, Verkaufsleiterin Anita Tackner-Brandstetter, ­Roland Brandstetter, der Assistent der Geschäftsleitung, und Fachberaterin Doris.

Punsch und Brötchen

Eine ihrer Ideen ist das Late-Night-Shopping am 30. November sowie am 14. und 21. Dezember, jeweils zwischen 18 und 20 Uhr. „Dabei haben wir bewusst für die Leute zwei Stunden länger geöffnet, die arbeiten müssen“, erklärt Silvia Brandstetter die Idee, die dahintersteckt. „Neben Punsch und Brötchen gibt es auch tolle Angebote im Rahmen unseres Herbst/Winter-Sales und in unserem Weihnachtskalender.“ Den kann man täglich in der Auslage sowie auf Facebook und Instagram bewundern.

Anmeldungen sind unter der Handynummer 0676/935 42 40 möglich. Bei dem Juwelier wird höchste Qualität, fachliche Kompetenz und Verlässlichkeit mit einem großen Herzen für diese Branche verbunden: Bei den Events, die hier nächstes Jahr stattfinden, sollen sich Schmuck-Freunde aus ganz Wien vernetzen können. So wird eine eigene Plattform entstehen