Letzter großer Wunsch: noch einmal Superhelden treffen

Die Vienna ComiCon wurde für Paul* zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dank der Unterstützung der Johanniter und des MOMO-Kinderpalliativzentrums konnte der 17-Jährige, der an einer unheilbaren Krankheit leidet, seinen langgehegten Traum erfüllen.

Seit seiner Kindheit begeistert ihn die Welt der Superhelden – allen voran Spiderman. Trotz schwerer Krankheit, die ihn an sein Bett fesselt, ließ Paul sich nie davon abhalten, an das Gute und die Kraft der Hoffnung zu glauben.Dank einer KI-gestützten Brille, die seine Augenbewegungen in Sätze umwandelt, konnte Paul seinen Wunsch formulieren: einmal noch die Vienna ComiCon erleben und seine Lieblingshelden live sehen.

Zusammenarbeit für einen Herzenswunsch

Die Johanniter und das MOMO-Kinderpalliativzentrum machten es möglich. Gemeinsam organisierten sie Pauls Reise zur ComiCon – inklusive Krankenwagen und Rundumversorgung. Auf der Messe folgte Paul mit leuchtenden Augen den bunten Kostümen und Ständen. Der Höhepunkt: Persönliche Begegnungen mit Spiderman, dem Schauspieler Craig Fairbrass und Cosplayer Han Jones als Captain America. Für Paul und seine Familie war es ein Tag voller Freude, den sie nie vergessen werden.

Die Johanniter danken den Kolleg:innen vom MOMO-Kinderpalliativzentrum für die gute Zusammenarbeit und der Messe-Wien für die Ermöglichung dieser Wunschfahrt.

*Name wurde geändert