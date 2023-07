Ein Lichtblick für Pferde, Mitarbeiter und Kinder

22 Schüler der Mehrstufen-Klasse der Volksschule Zennerstraße statteten dem Lichtblickhof in Steinhof einen längeren Besuch ab – und zwar in Form einer freiwilligen Mitarbeit.

Eine gelungene Abwechslung für die Therapeuten ebenso wie für die Pferde und die Volksschulkinder selbst. Nach dem Motto „Pferde machen uns stark – wir machen uns stark für Pferde“ legten 22 Schüler der Mehrstufen-Klasse der OVS Zennerstraße (Penzing) selbst Hand an. Am ersten Tag konnten die 6- bis 10-Jährigen in einem Workshop (noch in der Schule) lernen, wie Pferde sich ausdrücken, worauf es bei einer guten Pferdehaltung ankommt und wie man einen Pferdeschmuck für die Therapieeinheiten bastelt.

Ein tolles Engagement

Am zweiten Tag lernten die Kinder dann vorort am Otto-Wagner-Areal die Pferde, Ponys, Schafe und Kaninchen kennen und konnten bei der Versorgung der Tiere mithelfen. Für viele war das richtig aufregend. „Wir haben uns sehr über das Interesse und Engagement gefreut“, so die Mitarbeiterinnen des Lichtblickhofes. „Danke für die tolle Kooperation mit der Tierschutzombudsstelle Wien und WienXtra im Rahmen der Wiener Ehrenamtswoche.“