Ein Schulumbau für Körper & Seele!

Ein gesunder Geist sollte in einem gesunden Körper wohnen: Unter diesem Motto wird das ­berühmte Gymnasium in der Zirkusgasse im zweiten Bezirk umgebaut!

Wir nahmen ­gemeinsam mit einem ehemaligen Schüler einen Lokalaugenschein der Baustelle vor – Fazit: Dr. Heinz Suchomel, der hier in den 70ern Latein, Mathematik, Deutsch und vieles mehr gebüffelt hatte, ist begeistert: „Den Eingang in der Zirkusgasse gibt es in Zukunft nicht mehr, der wird in die Weintraubengasse 29 verlegt. Dort entsteht ein eigener Vorplatz, ein Atrium.“ Was den pensionierten Richter und aktiven Langstreckenläufer besonders freut: „Dass auch auf Sport Wert gelegt wird.“ Nach dem Umbau, bei dem der Denk­malschutz natürlich penibel berücksichtigt wird, gibt es auch einen zweiten, unter­irdischen Turnsaal.

Grün statt Grau

Außerdem wird das Grau des vergangenen Jahrtausends in moderne Buntheit verwandelt: Die Dachterrasse, die als Freiraumklasse genützt werden kann, sticht durch intensive Begrünung hervor. Sogar die Balkone werden genützt: Sie ragen in die Eingangshalle hinein und bieten somit noch mehr Platz. Und das Beste daran: Heuer wird alles fertig!