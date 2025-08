Aktiv gegen Migräne: Das Health Mobil macht Station im Zweiten

Das ÖGGK Health Mobil macht im Herbst mit der Aktion „Aktiv gegen Migräne“ in Wien Station. Das fahrende Gesundheitszentrum bietet am WU-Campus am 11. September einen kostenlosen Experten-Check, Beratungen und praktische Tipps für Betroffene. Migräne ist weit verbreitet und oft unentdeckt. Mit dem Health Mobil gibt es die Chance, den ersten Schritt zur Diagnose einfach und direkt zu setzen.

Migräne betrifft in Österreich rund eine Million Menschen, viele sind ohne klare Diagnose. Das ÖGGK Health Mobil bringt deshalb am 11. September ein kompaktes Vorsorgeangebot nach Wien. Ärzte und Experten bieten individuelle Checks, klären Symptome und geben Tipps für Prävention und Therapie – alles kostenlos und direkt vor Ort. Ein Tag, der Bewusstsein schafft und Wege aus dem plagenden Kopfschmerz bietet.