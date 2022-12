Ein Tiny Forest sorgt für gutes Klima in Favoriten

Ein kleiner Wald – ein sogenannter Tiny Forest – wurde am Areal von CAPE 10 gepflanzt. Das Wäldchen soll bald schon ein wichtiger CO2-Speicher mitten in der Stadt werden. Gemeinsam mit dem Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz setzte eine Volksschulklasse aus dem Bezirk symbolisch die letzten Bäume.

Biodiversität

Der kleine Wald wurde nach den Prinzipien des japanischen Botanikers Akira Miyawaki gesetzt. Mit bis zu 30 verschiedenen Baumarten und einer hohen Biodiversität kommt es zu einem bis zu zehn Mal schnelleren Wachstum als in einem herkömmlichen Wald. Der Tiny Forest ist ein Innovationsprojekt der Value One, die in Wien und international eine Vielzahl an außergewöhnlichen Lebensräumen unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien (Environmental – Social – Governance) umsetzt.

„Mit dem Tiny Forest wollen wir einen aktiven Beitrag leisten und im Wiener Stadtbild neue Akzente setzen. Das Sonnwendviertel ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Dieser kleine Stadtwald im dicht bebauten urbanen Gebiet bedeutet künftig Kühlung im Sommer und bessere Luft in der Umgebung. Er ist ein anschauliches Beispiel für Kinder und auch Erwachsene, wie Klimaschutz im Kleinen funktionieren kann“, so Value One CEO Andreas Köttl.