Beim Afterwork am Donaukanal ist am 22. Juli Feuer im Dorf

Am Dienstag, den 22. Juli 2025, verwandelt sich das Feuerdorf am Donaukanal von 16 bis 21 Uhr in eine genussvolle Sommeroase – jeder ist dabei willkommen.

Nichts anbrennen lassen heißt es am 22. 7. am Donaukanal. Warten doch ab 16 Uhr hier italienisches Aperitivo-Flair, feine BBQ-Tapas und lässige Beats. Gemeinsam mit seinem Partner Gamondi/Freihof lädt das Feuerdorf am Donaukanal zu einem charmanten Afterwork-Event ein, das Lust auf Dolce Vita mitten in Wien macht.

“Mit ‚Danzare al Canale‘ feiern wir das Lebensgefühl des Sommers – gute Drinks, feines Essen und entspannte Stimmung direkt am Donaukanal.”, so die beiden Feuerdorf-Gründer Patrick Nebois und Hannes Strobl.

Afterwork Vibes direkt am Wasser

Die Gäste dürfen sich auf exklusive Cocktailkreationen von Gamondi Brand Ambassador Igor Tuliach freuen, der live vor Ort kreative Drinks mixt und neue Aperitivo-Trends präsentiert. Für die musikalische Untermalung sorgt DJ Adrian Tronic, welcher mit sommerlichen Beats für entspannte Stimmung sorgt. Kulinarisch wird das Programm durch BBQ-Tapas frisch vom Grill abgerundet – so einzigartig, wie man sie nur im Feuerdorf genießen kann.

Das Event ist offen für alle – auch spontanes Laufpublikum ist herzlich willkommen. Ob Afterwork-Drink, Kurzurlaub am Kanal oder Aperitivo mit Freunden: „Danzare al Canale“ bringt Sommergenuss mitten in Wien.

Alle Infos unter www.feuerdorf.at