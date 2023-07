Eine neue Buslinie für Floridsdorf

Ab 4. September wird die neue Buslinie 27B die Bewohner und Anrainer des Stadtentwicklungsgebiets „Schichtgründe“ vom Satzingerweg über die Hans-Czermak-Gasse und die Dückegasse zur U1-Station Kagran bringen.

„Mir ist es ein großes Anliegen, den Floridsdorfern das bestmögliche Öffi-Angebot zu machen. Mit Schulbeginn starten wir daher eine neue Buslinie, die die Bewohner des Stadtentwicklungsgebiets ‚Schichtgründe‘ zur U-Bahn und wieder nachhause bringen wird“, betont Öffi-Stadtrat Peter Hanke. „Doch dies ist erst der Anfang. In den kommenden Jahren werden wir noch einige weitere Verbesserungen bei Buslinien in Floridsdorf umsetzen.“

Buslinie bringt spürbare Erleichterung

Bezirksvorsteher Georg Papai: „Ich freue mich über die neue Buslinie, für die wir uns schon seit Langem eingesetzt haben. Sie ist das Ergebnis meiner laufenden Gespräche mit den Wiener Linien, um Verbesserungen im öffentlichen Verkehr für die Floridsdorfer zu erreichen. Die neue Buslinie bringt vor allem für die Bewohner der neuen Wohnbauten auf den Schichtgründen und bei der Edelsteinsiedlung spürbare Erleichterungen.“

Öffis nützen und Klima schützen

Und die Geschäftsführerin der Wiener Linien, Alexandra Reinagl, stellt in Aussicht: „Wir evaluieren unsere Angebote laufend und passen diese, wo immer möglich, an neue Gegebenheiten und Stadtentwicklungen an. Unser Ziel: Ein noch attraktiveres Öffi-Angebot für Floridsdorf. Denn Öffis nützen heißt Klima schützen.“