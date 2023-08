Eine packende Geschichte: „Irgendwohin und zurück“

Ein spannender Vortrag lädt am Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr ins Heeresgeschichtliche Museum: „Irgendwohin und zurück“ handelt von einem jungen Maturanten im Weltkrieg.

Bei freiem Eintritt präsentiert Heinrich Thaler sein erschütterndes Buch im Arsenal im 3. Bezirk. Aus den Aufzeichnungen eines nahen Verwandten hat er ein packendes Dokument erstellt. Es ist die Geschichte eines jungen Maturanten aus Baden bei Wien, der eben erst sein Medizinstudium begonnen hat. Der Horror des Zweiten Weltkriegs zwingt ihn an die Ostfront. Schwer erkrankt versucht er, wieder zurück in die Heimat zu kommen.

Spannung bis zum Ende

Was er bei der Rückkehr erlebt und welche Grauen auf ihn warten, erzählt der Autor in seinem jetzt erschienenen Buch und geht in dem Gratis-Vortrag im Heeresgeschichtlichen Museum darauf ein. Eine Anmeldung ist allerdings unter der Telefon-Nummer 0664/8876 3825 erforderlich, um den Platzbedarf einschätzen zu können. Mehr Infos: http://www.hgm.at