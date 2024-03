Marx-Halle: Eine Reise in die Welt der Fairness

Die WeFair kommt zurück nach Wien: Von 12. bis 14. April 2024 präsentiert Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse in der Marx Halle im 3. Bezirk bis zu 200 Ausstellende und ihre Ideen, Produkte und Dienstleistungen für ein nachhaltiges Miteinander.

Fokus

Der Schwerpunkt liegt heuer auf nachhaltigem Reisen – von Bio-Hotels über Upcycling-Rucksäcke bis hin zur langlebigen Campingausrüstung. Zusätzlich bietet die WeFair die gewohnte Mischung aus fairer Mode, Bio-Ernährung und Öko-Lifestyle. Alle Ausstellenden werden dabei von unabhängigen Expertinnen und Experten nach strengen Kriterien geprüft. So ist sichergestellt, dass die Besucherinnen und Besucher mit gutem Gewissen einkaufen können. Denn die WeFair ist Greenwashing-freie Zone!

Angebot



Auf 8.000 Quadratmeter Fläche finden die Besucherinnen und Besucher der WeFair am dreitägigen Messe-Wochenende für jede Konsumentscheidung eine nachhaltige Alternative: Sie können unter einem Dach Damen-, Herren- und Kinderkleidung, Schuhe, Accessoires, Naturkosmetik, Schönes für Drinnen und Draußen, nachhaltige Geldanlagen, Sportartikel sowie Lebensmittel entdecken, ausprobieren und gleich direkt vor Ort kaufen.

Umweltschonend

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm von Lesungen und Preisverleihungen über Diskussionen und Workshops bis hin zur Tombola, bei der jedes Los gewinnt, bietet vielfältige Inspirationen für ein nachhaltiges Leben. Damit die Besucherinnen und Besucher an allen Events teilnehmen und alle Ausstellende in Ruhe entdecken können, gelten die Tickets an allen drei Tagen des Messewochenendes.

INFO

12.4. bis 14.4. 2024

MARX Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

wefair.at