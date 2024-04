Silent Disco Beachtour: Der Club unter freiem Himmel

Die Open-Air Tour der Silent Disco Austria nimmt Fahrt auf und verspricht ein einzigartiges Cluberlebnis, das die österreichische Partyszene im Sturm erobert.

Präsentiert von Coke Studio und in Zusammenarbeit mit Hitradio Ö3, führt die Tour Besucher*innen von April bis September durch sechs Bundesländer und lädt dazu ein, den Sommer mit Musik, Tanz und unvergesslichen Momenten zu feiern.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Die Silent Disco Beachtour bietet mehr als nur Musik – sie bietet ein Erlebnis für alle Sinne. Sobald die kabellosen Funkkopfhörer aufgesetzt sind, tauchen die Gäste in eine Welt voller Klangvielfalt ein. Statt über traditionelle Lautsprecher zu dröhnen, können die Besucher*innen zwischen verschiedenen Kanälen und Genres wählen, die live von talentierten DJs vor Ort gemixt werden. Ob House, Electronic, HipHop, Pop oder doch lieber Indie, Rock und 90s – hier findet jeder seinen Beat.

Verbindend und befreiend zugleich

Was die Silent Disco Beachtour so besonders macht, ist nicht nur die Vielfalt der Musik, sondern auch das Gefühl der Verbundenheit und Freiheit, das sie vermittelt. Während alle im Takt der Musik tanzen, singen und den Sommer spüren, entsteht eine einzigartige Atmosphäre, die zum gemeinsamen Feiern einlädt. Die Stille der Umgebung wird mit pulsierenden Rhythmen gefüllt, und doch bleibt jeder in seinem eigenen musikalischen Kosmos gefangen.

Tourdaten und Tickets

Der Auftakt der Tour findet am 27. April im Stadtpark Parkhouse in Graz statt, gefolgt von weiteren Stopps in Städten wie Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Bregenz, Feldkirch und Korneuburg. Tickets für die Silent Disco Beachtour 2024 fueled by Coke Studio sind online für alle Interessierten ab 18 Jahren erhältlich. Die Preise variieren je nach Standort und liegen zwischen 8 und 14 Euro pro Ticket.

Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der offiziellen Website der Silent Disco: www.silentdisco.at