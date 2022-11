Feierliche Gala zu Ehren von Autorin Elke Heidenreich

Mit gleich zwei Büchern in einem Band kann die heurige Buch-Aktion Eine STADT. Ein BUCH. dieses Jahr erstmals aufwarten: die hinreißenden Katzengeschichten NERO CORLEONE und NERO CORLEONE KEHRT ZURÜCK von der deutschen Autorin Elke Heidenreich begeistern Jung und Alt gleichermaßen.



Lang war mittags die Schlange der Literaturfans in der Hauptbücherei, als Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr den offiziellen Startschuss für Eine STADT. Ein BUCH. 2022 vornahmen. Die Autorin signierte geduldig so lange Bücher, bis auch der Letzte sein Exemplar mit nach Hause nehmen konnte.



Abends fanden sich zahlreiche Gäste wie Barbara Stöckl (sie war von 1992 bis 1994 im ZDF die Nachfolgerin von Elke Heidenreich als Moderatorin der legendären Literatursendung „live“, gesendet aus der alten Oper Frankfurt), Michael Schottenberg und Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler im Festsaal des Wiener Rathauses zu einer feierlichen, von Kristina Sprenger moderierten, Gala zu Ehren von Elke Heidenreich ein. Pianist Marc-Aurel Floros empfing die Besucher und begleitete musikalisch durch den Abend.



Ein Projekt wie „Eine STADT. Ein BUCH.“ wäre ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich. Über 15 zahlende Sponsoren finanzieren diese Buchaktion – allen voran und von Beginn an, also seit 21 Jahren, Wien Energie und die Wiener Städtische Versicherung.

DI Mag. Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung, zur Motivation, Eine STADT. Ein BUCH. zu unterstützen: „Wien Energie versorgt alle Wienerinnen und Wiener zuverlässig, sicher und klimafreundlich mit Strom und Wärme – und seit nunmehr bereits 21 Jahren auch mit Lesestoff. Es freut mich besonders, dass wir seit Anfang an stolzer Partner von „Eine STADT. Ein BUCH.“ sind und jährlich 100.000 Gratisbücher in der Stadt verteilen. Ich wünsche allen BücherfreundInnen spannende Stunden bei Lesen!“



Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung, fügte zustimmend hinzu: „Bücher verschaffen Weitblick und einen spannenden Zugang zu Wissen und Kultur. Deshalb setzt sich die Wiener Städtische seit Jahrzehnten für die Lese- und Schreibförderung ein. Als Partner der ersten Stunde unterstützen wir die Aktion „Eine STADT. Ein BUCH.“ weiterhin mit großer Freude und wüschen allen Leserinnen und Lesern gute Unterhaltung!“

Nach der Buch-Aktion ist vor der Buch-Aktion: während in den nächsten Tagen die 100.000 Bücher bei vielen Verteilstellen – aufgelistet unter www.einestadteinbuch.at – ausgegeben werden, machen sich die Organisatoren bereits Gedanken, mit welchem Buch sie die Wienerinnen und Wiener 2023 überraschen werden.