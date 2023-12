Einkaufssamstage: Innere MaHü bleibt autofrei

Um den Wienern ein entspanntes vorweihnachtliches Flanieren und Einkaufen zu ermöglichen, wird die Mariahilfer Straße am 2., 9., 16. und 23. Dezember (Samstage) sowie zu Mariä Empfängnis am 8. Dezember (ein Freitag ) für alle Fahrzeuge gesperrt. An diesen Tagen heißt es auf Öffis umsteigen oder zu Fuß gehen.

Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Getreidemarkt/Museumsplatz und Stumpergasse/Kaiserstraße, das Fahrverbot gilt auch für Fahrräder und E-Scooter. Die bestehenden Begegnungszonen, Ladezonen und Wohnstraßen sind in diesem Zeitraum aufgehoben. Die Querung der Inneren Mariahilfer Straße ist ausschließlich über Stumpergasse – Kaiserstraße möglich. Autofahrern wird das weiträumige Ausweichen empfohlen. Parkgaragenzufahrten werden entsprechend gekennzeichnet.

Einbahnregelungen werden aufgehoben

An den genannten Tagen werden auch folgende Einbahnen aufgehoben bzw. werden zu Sackgassen:

Andreasgasse zwischen ONr. 6 (Garage Andreaspark) und Richtergasse

Zieglergasse zwischen Mariahilfer Straße und ONr. 3/4

Schottenfeldgasse zwischen Apollogasse und Mariahilfer Straße

Webgasse zwischen Mariahilfer Straße und Schmalzhofgasse

Folgenden Straßenzüge werden zu Sackgassen

Stiftgasse zwischen Lindengasse und Mariahilfer Straße (bei der Mariahilfer Straße endend)

Andreasgasse zwischen ONr. 6 (Garage Andreaspark) und Mariahilfer Straße (bei der Mariahilfer Straße endend)

Richtergasse zwischen Andlergasse und Neubaugasse (bei der Neubaugasse endend)

Die Zufahrten zu den Parkgaragen werden durch die jeweiligen Betreiberunternehmen im Umfeld der Mariahilfer Straße mit entsprechenden Hinweistafeln und Richtungsangaben gekennzeichnet.

Halte- und Parkverbote

Halte- und Parkverbote werden entsprechend gekennzeichnet. Sämtliche Maßnahmen werden jeweils durch provisorische Verkehrszeichen und Sperren angezeigt. Der Beginn der Verkehrsbeschränkungen wird durch Zusatztafeln am Vortag angekündigt. Polizisten werden vor Ort zur Überwachung der Maßnahmen im Einsatz sein.

Shoppen mit den Wiener Linien

Schnell, entspannt und umweltfreundlich kommt man mit den Wiener Linien zum weihnachtlichen Shoppingerlebnis auf die Mariahilfer Straße. Beispielsweise mit der U3 (Station Zieglergasse oder Neubaugasse) sowie mit der U6 (Station Westbahnhof). Die Buslinie 13A wird an den betreffenden Tagen jeweils von 9 bis ca. 19:30 Uhr kurzgeführt.