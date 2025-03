Einkaufsspaß hoch drei: neue Shops im Huma Eleven

Huma Eleven freut sich über drei Shop-Neuzugänge. Mit Uourose feiert eine angesagte Trend-Marke ihr Österreich-Debüt und bringt stylische Produkte und Accessoires aus Asien nach Wien. Ebenfalls neu im Shopping Center sind Markenschnäppchen by Gössinger und Nami Nails.

Das weit über die Simmeringer Bezirksgrenzen beliebte Shopping Center im Süden Wiens erweitert mit drei neuen Shop-Zugängen sein vielfältiges Angebot. Ein Zuwachs, über den sich Huma Eleven Center-Managerin Sabine Dreschkay besonders freut: „Mit diesen drei Neueröffnungen erweitern wir das Angebot im Huma Eleven um spannende Konzepte. Besonders freut mich, dass Uourose seine Österreich-Premiere bei uns feiert und damit ein komplett neues Sortiment an den Standort bringt. Mit Nami Nails erfüllen wir den Wunsch vieler Kunden, da dieses Dienstleistungsangebot zuletzt sehr stark nachgefragt wurde“.

Asiatischer Lifestyle mitten in Simmering

Uourose bringt sein trendiges Asia-Lifestyle-Konzept erstmals nach Österreich. Auf knapp 380 Quadratmetern erwartet die Besucherinnen und Besucher ein farbenfrohes, verspieltes und angesagtes Sortiment an Accessoires, Beauty-Produkten, Elektronik-Gadgets, lizenzierten Merchandise-Artikeln und mehr. Inspiriert von aktuellen Trends und viralen Hypes setzt die Marke neue Akzente im Huma Eleven. „Mit der ersten Filiale in Österreich setzen wir einen wichtigen Expansionsschritt und bringen asiatische Lifestyle-Trends in dieser Form erstmals ins Land“, sagt Jiabin Han von Uourose.

Wellness, Beauty und Markenschnäppchen

Auch Beauty- und Wellness-Fans dürfen sich freuen: Bei Nami Nails gibt es professionelle Maniküre, Pediküre sowie wohltuende Massagen und Beauty Treatments. Highlight: Die aus Social Media bekannte Head Spa Behandlung sorgt für besondere Entspannung. Das österreichische Unternehmen Schuhe Gössinger ist mit einem Markenoutlet-Konzept am Standort vertreten und bietet Markenschuhe und -taschen zu stark reduzierten Preisen an.

www.huma-eleven.at