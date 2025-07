Simmeringer Hyblerpark ist im Sommer Szene-Bühne!

Der Kultursommer Wien verwandelt auch heuer wieder grüne Oasen in kreative Treffpunkte – und mit dem Hyblerpark in Simmering steht ein echter Geheimtipp im Zentrum des Geschehens!

Noch bis 10. August 2025 bespielt der Kultursommer Wiens Pop-up-Bühnen in Parks quer durch die Stadt – und der Hyblerpark ist mittendrin! Ob Jazz, Rap, World Music, Kabarett, Performance oder Kinder-Acts: Was tagsüber eine grüne Spielwiese ist, wird abends zur Coolness-Zone für alle, die Kultur unter freiem Himmel lieben. An ausgewählten Tagen gibt es außerdem ein familienfreundliches Kinderprogramm. Alles gratis, alles ganz nah. Tipp: U3 oder Linie 71 bringen euch direkt hin, mit Picknickdecke, guter Laune und Zeit für spontanes Kulturvergnügen.

Bühne frei für große und kleine Acts im Grätzel

Im Hyblerpark (Zippererstraße, gut erreichbar via U3 und Linie 71) geht’s donnerstags bis sonntags jeweils ab 18.30 Uhr los. An einem lauen Juliabend startet Floss mit ihrem feministischen Fantasy-Pop (18.7.), und bringt zwischen Songs und Empowerment eine frische, selbstbewusste Energie in den Park. Am 19. Juli das Duo Christina Zurbrügg & Katrin Schüler Springorum mit ihrem Yodel-Jazz, das Volkslied mit modernem Groove vereint – bayerisch, jazzig, bezaubernd. Wenn man den Sommer 2030 schon heute hören will, ist man beim elektronischen Elektro-Pop von Chra (VoltaVia) am 1. August genau richtig: futuristisch, tanzbar und total im Jetzt.

Kabarett, Spoken Word und Überraschungen

Doch nicht nur Musik zieht Zuschauer an: Im Hyblerpark trifft Performance auf Poesie, Ausdruck auf Bühne. Salma Abdul-Rahim: Sisters etwa spricht am 7. August in einer politischen Solo-Performance über Rebellion und Weiblichkeit – intensiv, roh, beeindruckend. Später am Abend gibt’s mit END: Post‑Rock Instrumental (ebenfalls 7. August) eine ganze Soundwelt ohne Gesang – perfekt für alle, die lieber in Klangwelten abtauchen als noch mitzusingen. Wer selbst kreativ werden möchte hat beim „Connection Kiosk“ am 31. Juli ab 16 Uhr Gelegenheit dazu: Austausch und Kunst for free!

Familienfreundlich – Kinderprogramm inklusive

Natürlich gibt es auch an ausgewählten Tagen ab 10.30 Uhr richtig Action für die Kleinsten: am 18. und 25. Juli sowie am 9. August. An diesem Tag macht das „Kinderfest on Tour“ im Hyblerpark zwischen 10.30 und 15.30 Uhr Station. Beim großen „ Kinderfest – Park trifft Kunst und Outdoorspaß“ laden Kinderbuch-Picknicks, Mitmachstationen, Spiele und Bewegung zu einem bunten Nachmittag. Natürlich schaut auch Lieblings-Maskottchen Holli vorbei!

Schaut regelmäßig auf kultursommer.wien vorbei. Bühne frei für euren Sommer!