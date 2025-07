Energische Kinder-Führungen: Blitzgescheit mit Mona Netz

Strom, Gas & gute Fragen

Gleich nach der Ankunft nehmen die Kinder an der Seite von Mona Netz das Gelände der Wiener Netze unter die Lupe. In der Lehrwerkstätte wird gezeigt, was alles passieren muss, bis das Handy lädt oder die Dusche warm wird. Und es geht auch um Sicherheit: Wer weiß schon die Gasnotrufnummer 128? Nach der Führung bleibt genug Zeit für Spiel, Fragen und ein kreatives Quiz – denn Lernen funktioniert am besten, wenn’s Spaß macht.

Energie trifft Neugier

Das Besondere: Hier wird Technik mit Herz und mit Blick auf die Zukunft erklätz. Denn die Wiener Netze zeigen, dass auch Mädchen ganz selbstverständlich in technischen Berufen ihren Platz haben. Rund ein Drittel der Lehrlinge ist weiblich, und das Ferienspiel soll Lust auf mehr machen: auf Ausbildung, auf Technik, auf Umweltbewusstsein. „Heute Gäste, morgen Kolleginnen und Kollegen“, lacht ein Lehrling, der im Sommer selbst mitführt.

Mittwochs wird’s spannend

Bis 27. August 2025 heißt es jeden Mittwoch: mitdenken, mitmachen, mitstaunen. Mit Maskottchen Mona Netz wird die unsichtbare Welt der Energie greifbar, spannend und richtig unterhaltsam. Wer also in den Sommerferien in Wien bleibt, sollte sich diesen elektrisierenden Ausflug nicht entgehen lassen.

Rasch anmelden

Die Anmeldung läuft über WienXtra-Kinderinfo – telefonisch unter 01/909 4000 84400 oder online unter wienxtra.at/kinderaktiv. Das Angebot ist kostenlos, aber heiß begehrt – also rasch anmelden! Treffpunkt ist bei der U3-Station Gasometer, von wo aus ein Shuttle direkt zu den Wiener Netzen fährt. Start ist pünktlich um 9.30 Uhr, das Abenteuer dauert rund zwei Stunden.